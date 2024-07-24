Galerija 4 4 4 4 Preko leži na sjeveroistočnoj obali otoka Ugljana, otprilike na njegovoj sredini i točno nasuprot povijesnoj jezgri Zadra, po čemu je mjesto i dobilo ime. Ono se prvi put spominje u 16. stoljeću, iako postoje zapisi o njemu iz 14. stoljeća, a bilo je naseljeno i puno puno ranije, još u rimsko doba. U Preku su još od srednjeg vijeka svoje posjede imali zadarski plemići, građani i crkva. Danas je Preko je prometno i administrativno središte otoka i živahno turističko mjesto koje vrvi restoranima, trgovinama i najrazličitijim sadržajima, ali ima i sve ono što čini život na otoku lakšim – benzinsku crpku, ambulantu, ljekarnu, poštu, tržnicu… Usprkos tome, Preko je sačuvalo onaj autohtoni štih i šarm malog dalmatinskog mjesta s lijepom kamenom arhitekturom, lijepom šetnicom uz more i dražesnim uličicama.

Preko je omiljeno ljetovalište poznato po svojim lijepim i uređenim plažama, od kojih je najpoznatija plaža Jaz. Odsjesti možete u mnogim starim ladanjskim kućama zadarskih patricija ili modernijim apartmanima, a Preko je i idealno odredište za jednodnevni izlet iz Zadra koje vam osim kupanja nudi i brojne mogućnosti za aktivan odmor u prirodi po kojima je Ugljan poznat. U Preko osim trajektom iz Gaženice možete stići i katamaranom iz Zadra, pa ako dolazite na dan, ne treba vam ni automobil, a bicikl je uvijek odlična ideja.

Plaže u Preku

Najpozantija i najveća plaža u Preku je pješčana plaža Jaz kojaima Plavu zastavu, a u sklopu plaže su odbojkaško igralište, dječje igralište i više ugostiteljskih objekata pa je nemoguće da vam ovdje bude dosadno ili da ostanete gladni ili žedni. Odmah iza plaže Jaz, kad idete prema sjeveru, nalazi se plaža Kašun - mala šljunčana plaža koju će obožavati obitelji s malom djecom je ima uređen prilaz u more i tuš.

Jaz (Foto: Shutterstock)

Kod trajektnog pristaništa naći ćete plažu Bilišće, koja ima također ima lijep ulaz u more, tuš i kabinu za presvlačenje, a na plaži je i restoran. U centru mjesta, odmah iza Marine Preko smjestile su se plaže Parapet i Elektra. Parapet je lijepa šljunčana plaža koja se nalazi – iza parapeta, a na nju se nadovezuje plaža Elektra, betonirana plaža s ležaljkama, kabinom za presvlačenje i tušem, a u neposrednoj blizini nalaze se dječji parkić i igralište.

Što vidjeti, raditi i jesti u Preku

Preko je stvoreno za šetnje. Uz more ili po starim uličicama, uživat ćete u njegovoj autentičnoj atmosferi. U središtu mjesta pronađite ranokršćansku crkvu Gospe od Ružarija iz 9. stoljeća, a kod pristaništa obiđite romaničku crkvicu sv. Ivana iz 11. stoljeća. Danju uživajte u šetnji rivom i pogledu na bujan i zelen otoćić Galevac ili Školjić, udaljen samo osamdesetak metara, a nioću u svjetlima Zadra i njihovom romantičnom odrazu u moru.

Počastite se lokalnim morskim delicijama, uživajte u maslinovom ulju koje je ponos otoka i degustirajte vino u lokalnim konobama. Gastronomska ponuda u Preku je vrlo raznolika, od pizze, kebaba i brzih zalogaja uz plažu, do tradicionalnih jela od ribe, školjki i mekušaca, pa ćete sigurno pronaći nešto za sebe.

Obavezno posjetite ruševine srednjovjekovne utvrde sv. Mihovila iz 13. st., koju su podignuli Mlečani oko nekadašnjega benediktinskog samostana i crkve iz 10. st. Sv. Mihovil smjestio se na brdu iznad Preka, na 265 metara nadmorske visine i s njega se pruža nevjerojatan pogled na otoke i otočiće zadarskog arhipelaga, posebno lijep kada Sunce zalazi.

Ako ste od avantura, uputite se na zapadnu stranu otoka do uvale Svitla koja se nalazi ispod brda Vela straža. Uvala Svitla u prošlosti je bila pristanište mještanima otoka Iža koji bi preko Preka putovali u Zadar. Prijevoz s otoka na otok signalizirao se paljenjem svjetala, pa je o tome uvala dobila ime. Uvala Svitla ima divnu divlju prirodu i atraktivnu plažu koju dramatično okružuju litice, pa će na njoj uživati zaljubljenici u robinzonske kutke.

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