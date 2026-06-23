U Hotelu Pelegrin Plava Laguna dani imaju onaj ugodan ljetni ritam zbog kojeg zaboravite gledati na sat. More je udaljeno nekoliko koraka, a ono što odmor ovdje čini još bezbrižnijim jest činjenica da je bogat Active & Wellbeing program uključen u cijenu boravka.

Jutarnja joga ili pilates, Wine & Art radionice, kulinarske radionice inspirirane Istrom, Happy Hour degustacije lokalnih istarskih vina, vođeni obilazak grada Umaga te raznovrsni zabavni programi dostupni su gostima bez dodatnih troškova. Svaki dan možete oblikovati po vlastitom ritmu – aktivno, opušteno ili u savršenom balansu između ta dva.

Hotel Pelegrin Plava Laguna, Umag, Superior Suite (Foto: Plava Laguna)

Ako je potreban još jedan razlog za bijeg u Istru, tu su i aktualne posebne ponude na smještaj s uštedama do 25 %.

1. Jutro može početi jogom, a završiti wellnessom

Nema boljeg načina za ulazak u dan od vježbanja uz more. U sklopu programa Active & Wellbeing, gosti mogu birati između joge, pilatesa, fitnesa i različitih aktivnosti na otvorenom.

Najljepši je dio što ne postoji obvezan raspored. Jedan dan možete započeti aktivno, drugi prespavati jutarnji trening i bez grižnje savjesti produžiti doručak.

Hotel Pelegrin Plava Laguna, Umag, Active & Wellbeing (Foto: Plava Laguna)

2. Istra se najbolje upoznaje kroz njezine okuse

Neke destinacije pamtimo po pejzažima, a neke po jelima. Istra spada u obje kategorije.

Kulinarske radionice u hotelu prilika su da lokalnu gastronomiju doživite iz prve ruke. Pod vodstvom hotelskih chefova pripremaju se domaća tjestenina i istarski specijaliteti, a cijelo iskustvo više podsjeća na druženje nego na klasičnu radionicu.

Doživljaj upotpunjuju i opuštene degustacije u lobby baru ili uz bazen, gdje lokalni vinari i proizvođači predstavljaju svoja vina, rakije i kreativne koktele. Uz svaki gutljaj dolaze i priče o tradiciji, lokalnim sastojcima i umijeću koje stoji iza svakog proizvoda, pa upoznavanje Istre dobiva sasvim novu dimenziju.

Osim što ćete naučiti pokoji trik koji možete ponijeti kući, vrlo je vjerojatno da ćete nakon toga još više cijeniti jednostavnost i bogatstvo istarske kuhinje.

Hotel Pelegrin Plava Laguna, Umag, kulinarska radionica & Happy Hour degustacija vina (Foto: Plava Laguna)

3. Wine & Art večeri imaju poseban ljetni šarm

Zamislite toplu ljetnu večer, čašu rashlađene malvazije i platno ispred sebe. Ne morate biti umjetnik niti imati iskustva sa slikanjem. Upravo je u tome čar.

Wine & Art večeri osmišljene su kao opušten spoj kreativnosti, druženja i lokalnih vina. Bez pritiska, bez očekivanja i bez potrebe da išta bude savršeno. Dovoljno je prepustiti se atmosferi. Takve večeri često postanu jedan od onih detalja kojih se ljudi najradije prisjećaju nakon povratka s odmora.

Hotel Pelegrin Plava Laguna, Umag, Wine & Art (Foto: Plava Laguna)

4. More, bazeni i wellness udaljeni su svega nekoliko koraka

Nakon aktivnog jutra ili istraživanja grada možete usporiti tempo. Jedan dio dana možete provesti uz bazen, drugi na plaži, a zatim se povući u wellness-zonu i potpuno isključiti iz svakodnevice. Upravo ta kombinacija aktivnosti i opuštanja daje posebnu ravnotežu cijelom boravku.

Za ljubitelje sporta dodatni je plus neposredna blizina Umag Tennis Academy, što lokaciju čini privlačnom i svima koji godišnji odmor vole začiniti partijom tenisa.

Hotel Pelegrin Plava Laguna, Umag (Foto: Plava Laguna)

5. Umag se ovdje doživljava drugačije

Najljepše uspomene s putovanja često ne nastaju na najpoznatijim turističkim lokacijama, nego u malim lokalnim pričama koje otkrijete usput.

Zato je posebno zanimljiv obilazak Umaga s lokalnim vodičem, također uključen u ponudu boravka. U šetnji gradom upoznaju se njegovi manje poznati dijelovi, zanimljive povijesne crtice i svakodnevni život destinacije iz perspektive ljudi koji ovdje žive.

Umag (Foto: Plava Laguna)

A kada poželite istražiti još malo dalje, sjeverna Istra nalazi se nadohvat ruke. Od vinskih cesta i konoba do skrivenih vidikovaca i malih mjesta koja ljeti imaju poseban šarm.

Odmor koji ostavlja više od fotografija

Hotel Pelegrin Plava Laguna nije mjesto na kojem ćete samo prespavati između odlazaka na plažu. Ovdje je odmor zamišljen kao niz malih iskustava koja se spontano slažu u priču koju ćete pamtiti i dugo nakon ljeta. Iskoristite posebne ponude s popustom do 25% i učinite ovo ljeto posebnim.

Hotel Pelegrin Plava Laguna, Umag (Foto: Plava Laguna)

Jedan dan možete provesti aktivno, drugi posvetiti gastronomiji, treći istraživanju grada ili jednostavno uživati uz more bez ikakvog plana.

Možda upravo zato mnogima nekoliko dana u Umagu jednostavno nije dovoljno.

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