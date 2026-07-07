Galerija 7 7 7 7 Kada su smještaj, obroci i dodatni sadržaji uključeni u cijenu, organizacija obiteljskog odmora postaje znatno jednostavnija. Upravo zato izdvojili smo tri ponude s portala Crno Jaje koje vas vode na Hvar, u Pakoštane i na makarsku rivijeru, a svaka od njih donosi nešto drukčiji doživljaj ljeta.

Opuštanje uz more i borovu šumu u Aminess Senses Resortu na Hvaru

U mirnoj uvali nedaleko od Vrboske, okružen borovom šumom i smješten tik uz more, Aminess Senses Resort 4* odličan je izbor za sve koji žele spoj odmora, prirode i hotelske udobnosti. Do središta Vrboske može se stići laganom šetnjom kroz hladovinu, dok se šljunčana plaža nalazi neposredno uz resort.

Ponuda uključuje pet noćenja za dvije odrasle osobe i jedno dijete do 10 godina u superior dvokrevetnoj sobi s balkonom okrenutim prema parku. U cijenu je uključena All Inclusive Light usluga koja obuhvaća buffet doručak, ručak i večeru, kao i pića tijekom ručka i večere, među kojima su točeno bijelo i crno vino, pivo, bezalkoholna pića i mineralna voda.

Gostima su na raspolaganju vanjski slatkovodni bazen, spa-zona i fitness, a uključen je i besplatan parking. Cijena paketa iznosi 1049 eura, a više informacija možete istražiti ovdje.

Aktivni obiteljski odmor u Pine Beach Resortu u Pakoštanima

Za obitelji koje žele što više vremena provoditi u prirodi, na plaži i u sportskim aktivnostima, Pine Beach Resort u Pakoštanima nudi potpuno drukčije iskustvo odmora. Resort je smješten u gustoj borovoj šumi uz more, a poznat je po bungalovima izrađenima od prirodnih materijala koji se uklapaju u okoliš i omogućuju jednostavniji boravak daleko od svakodnevne gužve.

Galerija 7 7 7 7 Comfort Family bungalovi imaju tri kreveta, unutarnje osvjetljenje, USB priključak i Wi-Fi signal. Riječ je o off-grid smještaju bez vode u samoj jedinici, dok su gostima na raspolaganju zajednički, moderno uređeni sanitarni čvorovi raspoređeni unutar resorta. Ponuda je dostupna za tri ili sedam noćenja za dvije odrasle osobe i jedno dijete do sedam godina.

Uključena je All Inclusive Light usluga s buffet doručkom, ručkom i večerom, pićima iz automata tijekom obroka te popodnevnim snackom. Cijena paketa za tri noćenja iznosi od 639 eura naviše, a više informacija možete naći ovdje.

All inclusive obiteljski odmor u hotelu Morenia na makarskoj rivijeri

U Podaci, na južnom dijelu makarske rivijere, nalazi se Morenia All Inclusive Hotel 4*, moderan obiteljski hotel smješten neposredno uz more. Zahvaljujući bazenima, vodenom parku, igraonicama i animacijskim programima posebno je zanimljiv obiteljima s djecom koje žele velik broj sadržaja na jednom mjestu.

Ponuda uključuje pet ili sedam noćenja za dvije odrasle osobe i do četvero djece, ovisno o odabranom tipu sobe ili apartmana. Dostupne su standardne i comfort sobe, kao i prostraniji Junior Suite i Family Suite. All inclusive usluga obuhvaća buffet doručak, ručak i večeru, pića uz obroke, poslijepodnevni slatki ili slani snack te konzumaciju odabranih pića na baru uz bazene tijekom dana i večeri.

Gostima su dostupna tri vanjska bazena, uključujući infinity, zabavni i dječji bazen, kao i plutajući aquapark usidren u moru ispred hotela. Ležaljke i suncobrani uz bazene i na hotelskoj plaži dostupni su prema raspoloživosti, a tu je i fitness centar s pogledom na more.

Cijena ovisi o odabranom tipu sobe, broju noćenja i broju djece, a počinje od 1560 eura. Dodatni popust moguće je ostvariti korištenjem promotivnog koda MORENIA2026. Istražite detalje ponude ovdje.

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