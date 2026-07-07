Govoreći manje, kampanjom „Najljepša priča iz prirode“ ispričano je više. Umjesto klasične naracije, glavna riječ predana je Parku prirode Dinara, otkud prirodna mineralna voda Cetina dolazi. Tako je stvoreno jedinstveno vizualno-auditivno iskustvo s relaksirajućim ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response) zvukovima koji, umjesto proizvoda, u prvi plan stavljaju autentičnost prirode iz koje on dolazi.

Nakon televizijskog spota u kojem su glavnu ulogu preuzeli šum vjetra, pjev ptica i žuborenje vode, predstavljen je prvi hrvatski podcast u kojem voditeljsku ulogu ima priroda. Na društvenim mrežama publika je mogla čuti melodije koje pomoću biofeedback tehnologije stvaraju električni signali biljaka. Kampanju je obogatio i poseban Dnevnik zahvalnosti osmišljen u suradnji sa psihologinjom Jelenom Čubelić, kao priručnik za odmicanje od svakodnevne buke i ponovno povezivanje s onim iskonskim.

Kao vrhunac kampanje, ASMR iskustvo Dinare preneseno je u zagrebački tunel Grič. Poznati je prolaz pretvoren u oazu mira koja, poput Cetine, nudi odmak od gradske vreve i svakodnevnog stresa. U samo pet dana, Iskustvo je proživjelo sveukupno 11,532 ljudi, što je preko dvostruko više posjetitelja dnevno od najposjećenijeg muzeja u Zagrebu 2024. godine.

Cetina - Najljepša priča iz prirode (Foto: PR)

„Ova nagrada veliko je priznanje cijelom timu koji je pokazao da najbolje komunikacijske kampanje nastaju kada se kreativna ideja dosljedno provede kroz svaki kanal komunikacije. Kod 'Najljepše priče iz prirode' nismo željeli samo ispričati priču o vodi, nego ljudima omogućiti da je dožive svim osjetilima“, izjavio je Gordan Turković, izvršni direktor CTA komunikacija.

Ovo međunarodno priznanje još jednom potvrđuje kontinuitet izvrsnosti agencije CTA komunikacije u osmišljavanju kampanja koje spajaju kreativnost, strateško promišljanje i mjerljive poslovne rezultate te osvajaju najuglednije svjetske komunikacijske nagrade. Na nagrađenoj kampanji sudjelovali su i partneri Vertigo Media, Domagoj Kunić, 2Dizajnera, FAKAT i DD Video Lab.

Golden World Awards for Excellence najvažnija je svjetska nagrada u području odnosa s javnošću koju od 1990. godine dodjeljuje Međunarodna udruga za odnose s javnošću (International Public Relations Association – IPRA), s ciljem promicanja izvrsnosti, inovativnosti i etičnosti u komunikacijskoj struci. O njezinu ugledu svjedoče međunarodni žiri sastavljen od vodećih komunikacijskih stručnjaka te stotine prijava koje svake godine pristižu iz cijelog svijeta.