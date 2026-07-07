Galerija 3 3 3 3 Kopenhagen je drugu godinu zaredom zauzeo prvo mjesto na godišnjoj ljestvici koju objavljuje Economist Intelligence Unit (EIU) kao najbolji grad za život na svijetu. Glavni grad Danske ponovno je nadmašio austrijski Beč, koji je prije toga tri godine uzastopno držao vodeću poziciju. EIU, sestrinska organizacija časopisa The Economist, ocijenila je 173 grada diljem svijeta prema više kriterija, među kojima su obrazovanje, stabilnost, zdravstvena skrb, infrastruktura te kultura i okoliš. Kopenhagen je ostvario maksimalne ocjene u čak tri kategorije: stabilnosti, infrastrukturi i obrazovanju.

Prema Economist Intelligence Unitu, Kopenhagen svoju vodeću poziciju duguje "pobjedničkoj kombinaciji izvrsnih rezultata u području stabilnosti i infrastrukture, bogate kulture i ugodnog okoliša te visokokvalitetnih javnih usluga".

Na ljestvici nema nijednog hrvatskog grada jer Economist Intelligence Unit ocjenjuje odabrani uzorak od 173 svjetska grada, a ne sve gradove.

Poredak u Europi i Americi

Na drugom mjestu našao se Beč, dok je Melbourne napredovao za jedno mjesto i zauzeo treću poziciju. Još jedan australski grad, Sydney, popeo se sa šestog na četvrto mjesto. Švicarski Zürich, koji je prošle godine dijelio drugo mjesto s Bečom, pao je na petu poziciju, a odmah iza njega nalazi se Ženeva. Japanska Osaka zadržala je sedmo mjesto, Adelaide je osmi, Vancouver deveti, dok je Tokio zauzeo deseto mjesto.

Među američkim gradovima najveći napredak ostvario je New York, koji se popeo za tri mjesta i sada zauzima 66. mjesto. Napredak se pripisuje boljoj ocjeni stabilnosti, ponajprije zbog pada stope kriminala i manje percepcije opasnosti od terorističkih napada.

Ipak, Honolulu ostaje najbolje rangirani američki grad unatoč padu za dva mjesta te se sada nalazi na 25. poziciji. U Sjevernoj Americi jedino je Vancouver uspio ući među deset najboljih gradova svijeta.

Najveći pad

Posljedice sukoba između Irana i Izraela odrazile su se i na ovogodišnju ljestvicu. Gradovi u zaljevskoj regiji ostvarili su slabije rezultate u kategoriji stabilnosti. Najveći pad zabilježili su: Muscat (Oman), koji je pao za 14 mjesta na 123. poziciju te Kuvajt, koji je izgubio 12 mjesta i sada je 105. na ljestvici

Europa vodi, Azija napreduje

Zapadna Europa i dalje je regija s najvišom prosječnom kvalitetom života, no njezin prosječni rezultat blago je pao u odnosu na prošlu godinu – na 91,7 bodova. S druge strane, prosječna ocjena azijskih gradova porasla je za 0,3 boda, na 73,9, ponajviše zahvaljujući poboljšanju zdravstvenog sustava.

Posebno se ističu kineski gradovi. Primjerice, Fuzhou je napredovao za sedam mjesta i sada zauzima 93. poziciju. EIU objašnjava da su unaprijeđene ocjene rezultat većih ulaganja u zdravstvo, novih modela financiranja te uvođenja sustava dugoročne zdravstvene skrbi.

Damask i dalje posljednji na ljestvici

Na samom dnu popisa i dalje se nalazi Damask, glavni grad Sirije, koji je proglašen najmanje pogodnim gradom za život na svijetu. Zbog ratnih zbivanja značajno je pao i Teheran, koji se sada nalazi na 164. mjestu, dok je Kijev pao na 166. mjesto.

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Kopenhagen, Danska Beč, Austrija Melbourne, Australija Sydney, Australija Zürich, Švicarska Ženeva, Švicarska Osaka, Japan Adelaide, Australija Vancouver, Kanada Tokio, Japan

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