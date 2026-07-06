Ovaj tjedan u potrazi smo za brzim i slasnim jelima u kojima možemo uživati bez puno priprema i kuhanja. Jela su to koja dobro zasićuju i koja će zadovoljiti zahtjeve mnogih bez obzira na godine.
Ponedjeljak bez mesa započinjemo jednim talijanskim klasikom – ljetnom verzijom ribollite, odnosno slasnim toskanskim varivom od povrća koje se servira sa starim kruhom.
Ovaj tjedan jest ćemo i vegetarijanske lazanje s tikvicama te njoke u kremastom umaku sa sirom.
Za ljubitelje mesa tu su i hrskavi pohani odresci od piletine, a ljubitelji slatkog uživat će u neodoljivom cheesecakeu s lješnjakom i čokoladom.
Toskanska ribollita (Foto: Shutterstock)
Nastavite čitati tekst i pronađite sedam recepata – po jedan za svaki dan ovoga tjedna.
Ponedjeljak, 6. 7. - Ljetna ribollita
Ribollita je poznato toskansko jelo – varivo sastavljeno od graha, povrća i staroga kruha. Ljetna verzija vrlo je slična originalu, ali sadrži više povrća - u njemu ćete naći sve, od špinata, preko tikvica i mahuna, do finog aromatičnog začinskog bilja. Dakako, poslužuje se sa starim rustikalnim kruhom koji jelu daje gustoću i prepoznatljivu teksturu.
Utorak, 7. 7. - Njoki u kremastom umaku s buratom
Burata je kremast i mekan sir koji će se lijepo sljubiti s brojnim jelima, a pogotovo s tjesteninom i umacima na bazi rajčice. Najbolji su dokaz te tvrdnje i ovi njoki u kremastom umaku, za koje vam danas dajemo recept.
Zapečeni njoki u umaku od ricotte i sušenih rajčica (Foto: Shutterstock)
Srijeda, 8. 7. - Sendvič snažni Max
Strammer Max ili snažni Max popularni je njemački sendvič koji se sastoji od dvije tostirane kriške kruha, šunke i jaja na oko. Okusi se nadopunjuju kiselim krastavcima, majonezom, senfom, pa čak i Worcestershire umakom, paprikom i sličnim dodacima ovisno o regiji. Imamo recept.
Četvrtak, 9. 7. - Lazanje s tikvicama
Tikvice, patlidžani i rajčice glavne su zvijezde ove ljetne verzije lazanja – lagane su, vrlo ukusne i nije ih teško napraviti. Da biste dobili lazanje odgovarajuće teksture i okusa, važno je povrće kratko propirjati prije slaganja, čime se uklanja višak vode i dobiva intenzivniji okus.
Petak, 10. 7. - Najlakši pečeni oslić
Fileti oslića - ili bilo koje druge bijele ribe - stave se na lim za pečenje pa prekriju jednostavnim umakom na bazi vrhnja i limuna te tako zapeku u pećnici. Rezultat je prekrasno mekana, gotovo poširana riba s kremastim umakom koju možete servirati uz jednostavnu salatu, krišku kruha ili kakav drugi prilog.
Čokoladani cheesecake koji se ne peče (Foto: Shutterstock)
Subota, 11. 7. - Čokoladni cheesecake
Ovaj čokoladni cheesecake izgleda impresivno, ali jednostavno se priprema. Ne morate paliti pećnicu da biste ga napravili. Bogata krema od krem sira, mascarponea, tamne čokolade i Nutelle savršeno se spaja s hrskavom podlogom od keksa i zobenih pahuljica.
Nedjelja, 12. 7. - Hrskava pileća prsa
Za nedjelju vam predlažemo da se poigrate s azijskim okusima te napravite pileća prsa koja imaju hrskavu koricu i vrlo sočno meso. Da biste postigli ovaj kontrast u teksturama, važno je piletinu prethodno marinirati u kokosovu mlijeku, soku limete i ribljem umaku, a potom je ispohati u panko krušnim mrvicama i nešto naribanih listića kokosa. Imamo recept!
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