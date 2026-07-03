Krem juha od tikvica i bosiljka jedan je od najukusnijih načina da iskoristite omiljeno ljetno povrće. Blagi okus tikvica spaja se porilukom, celerom, češnjakom i svježim bosiljkom u kremastu juhu koja okusom podsjeća na pesto, ali je puno laganija i divno osvježavajuća.

Juha je jednako je ukusna poslužena topla ili dobro rashlađena, a priprema traje svega 25 minuta.

Krem juha od tikvica i bosiljka - sastojci: 2 žlice ekstra djevičanskog maslinova ulja, plus još malo za posluživanje

225 g poriluka, sitno nasjeckanog

170 g stabljika celera, sitno nasjeckanih

sol

25 g češnjaka, sitno nasjeckanog

700 g tikvica, prerezanih po dužini i narezanih na ploške debljine oko 1 cm

55 g svježih listova bosiljka, grubo nasjeckanih (podijeliti na dva dijela)

1,2 l vode

svježe mljeveni crni papar

sok 1 limuna, prema ukusu Krem juha od tikvica i bosiljka - priprema: U većem loncu zagrijte maslinovo ulje na srednje jakoj vatri. Dodajte poriluk i celer, lagano posolite pa pirjajte oko 5 minuta, uz povremeno miješanje, dok povrće ne omekša, ali ne poprimi boju. Ako se povrće počne lijepiti za dno lonca, dodajte još malo maslinova ulja. Umiješajte sitno nasjeckani češnjak i kratko ga pirjajte, svega 30-ak sekundi, dok ne zamiriše. Dodajte narezane tikvice i kuhajte još oko 1 minutu uz miješanje. Zatim umiješajte polovicu bosiljka, ulijte vodu i zakuhajte. Kad juha lagano zakuha, smanjite vatru i kuhajte oko 10 minuta, dok tikvice ne omekšaju, ali i dalje zadrže svoju lijepu zelenu boju. Pred kraj kuhanja dodajte preostali bosiljak pa štapnim mikserom ili u blenderu izmiksajte juhu do željene teksture – potpuno glatke ili malo rustikalnije. Na kraju začinite solju, svježe mljevenim paprom i limunovim sokom prema vlastitom ukusu. Poslužite uz nekoliko kapi kvalitetnog maslinova ulja i, po želji, svježe listiće bosiljka.

Mladi chef godine: Marin Pleše iz Vile Rova osvojio Michelinove inspektore +18