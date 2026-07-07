Na popisu omiljenih ljetnih jela tikvice su nezaobilazan sastojak, a tražite li jednostavan i brzo gotov ručak trebat će vam i nešto tjestenine te konzerva tune uz koju lako možete napraviti salatu. Dodatak poprženih pinjola dat će joj finu hrskavost, a naribana korica limuna dodatnu svježinu.
Salata od tikvica i tune - sastojci:
- 320 g tjestenine
- 400 g tikvica
- 200 g tune u konzervi
- 50 g pinjola
- 1 češanj češnjaka
- naribana korica 1 limuna
- svježi bosiljak, po želji
- maslinovo ulje
- krupna sol
Salata od tikvica i tune - priprema:
- Tikvicama odrežite krajeve i narežite ih na kockice.
- U loncu zakuhajte posoljenu vodu pa tikvice blanširajte 2 minute. U međuvremenu na suhoj tavi kratko prepržite pinjole dok ne poprime zlatnu boju. U drugoj tavi zagrijte malo maslinova ulja i kratko popržite cijeli češanj češnjaka kako bi otpustio aromu.
- Ocijedite tikvice i prebacite ih u tavu s uljem i češnjakom. Pirjajte ih na srednje jakoj vatri oko 15 minuta.
- U istoj vodi u kojoj su se kuhale tikvice skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju.
- Tikvicama dodajte ocijeđenu tunu pa je lagano usitnite kuhačom. Ulijte malo vode u kojoj se kuhala tjestenina i promiješajte kako bi se sastojci povezali. Maknite s vatre i ostavite da se ohladi.
- Skuhanu tjesteninu ocijedite, prebacite u veliku zdjelu i također ostavite da se ohladi.
- Kada se i tjestenina i nadjev ohlade, sjedinite ih u zdjeli. Dodajte prepržene pinjole i listiće svježeg bosiljka.
- Na kraju naribajte koricu limuna, dobro promiješajte i poslužite. Po želji dodatno ukrasite s još malo limunove korice.
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