Na popisu omiljenih ljetnih jela tikvice su nezaobilazan sastojak, a tražite li jednostavan i brzo gotov ručak trebat će vam i nešto tjestenine te konzerva tune uz koju lako možete napraviti salatu. Dodatak poprženih pinjola dat će joj finu hrskavost, a naribana korica limuna dodatnu svježinu.

Salata od tikvica i tune - sastojci: 320 g tjestenine

400 g tikvica

200 g tune u konzervi

50 g pinjola

1 češanj češnjaka

naribana korica 1 limuna

svježi bosiljak, po želji

maslinovo ulje

krupna sol Salata od tikvica i tune - priprema: Tikvicama odrežite krajeve i narežite ih na kockice. U loncu zakuhajte posoljenu vodu pa tikvice blanširajte 2 minute. U međuvremenu na suhoj tavi kratko prepržite pinjole dok ne poprime zlatnu boju. U drugoj tavi zagrijte malo maslinova ulja i kratko popržite cijeli češanj češnjaka kako bi otpustio aromu. Ocijedite tikvice i prebacite ih u tavu s uljem i češnjakom. Pirjajte ih na srednje jakoj vatri oko 15 minuta. U istoj vodi u kojoj su se kuhale tikvice skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju. Tikvicama dodajte ocijeđenu tunu pa je lagano usitnite kuhačom. Ulijte malo vode u kojoj se kuhala tjestenina i promiješajte kako bi se sastojci povezali. Maknite s vatre i ostavite da se ohladi. Skuhanu tjesteninu ocijedite, prebacite u veliku zdjelu i također ostavite da se ohladi. Kada se i tjestenina i nadjev ohlade, sjedinite ih u zdjeli. Dodajte prepržene pinjole i listiće svježeg bosiljka. Na kraju naribajte koricu limuna, dobro promiješajte i poslužite. Po želji dodatno ukrasite s još malo limunove korice.

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