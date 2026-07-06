Galerija 9 9 9 9 Između obronaka Učke i kvarnerske obale smjestila se Općina Kršan, područje koje objedinjuje srednjovjekovne gradiće, vidikovce, pješačke i biciklističke staze te mjesta u kojima se još uvijek njeguju lokalna tradicija i običaji. Dolazite li u Istru iz smjera Rijeke, vrijedi prije tunela Učka skrenuti na slikovitu obalnu cestu koja vodi prema Puli. Nakon Brseča i Zagore počinje područje Općine Kršan, jednog od manje poznatih, ali zanimljivih dijelova istočne istarske obale. Jedan od najljepših pogleda na Kvarnerski zaljev otvara se iz Baći, gdje se nalaze crkvica sv. Katarine i vidikovac pokraj nekadašnjeg hotela Flanona. S litice visoke 245 metara pogled se pruža prema otoku Cresu, Rijeci, Velim Vratima i istočnoj obali Istre.

Nekoliko kilometara dalje nalazi se Plomin, srednjovjekovni gradić smješten iznad istoimenog zaljeva, na mjestu nekadašnje rimske Flanone. Kamene uličice, očuvane gradske zidine i vrijedni spomenici svjedoče o više od dvije tisuće godina povijesti. Na rubu mjesta nalazi se crkvica sv. Jurja s replikom poznatog glagoljskog natpisa iz 11. stoljeća, jednog od bisera hrvatske kulturne baštine. Posjetitelji se s prošlošću Plomina mogu upoznati i uz pomoć virtualne vodičice – barunice Tonetti.

Izlet u plominski kraj (Foto: Shutterstock)

U podnožju staroga grada smjestila se Plomin Luka, nekadašnja važna luka ovoga kraja. Danas je to mirno mjesto uz more, s rivom i beach barom Copacabana, popularno među kupačima i nautičarima.

U središtu općine nalazi se Kršan, srednjovjekovni gradić bogate povijesti i tradicije. Ovdje se stoljećima njeguje pjevanje na tanko i debelo te sviranje na tradicijskim instrumentima, jedinstveni glazbeni izričaj uvršten na UNESCO-ov Popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Starogradsku jezgru kao lokaciju za snimanje reklame za Aviation Gin odabrao je i holivudski glumac Ryan Reynolds.

Posebnost ovoga kraja čuva i arhaični vlaški jezik – vlaska limba, jedan od najugroženijih europskih jezika. U Šušnjevici se nalazi Ekomuzej Vlaški puti, koji donosi priču o životu nekadašnjih stanovnika, ali i o kontrabandi koja se nekoć odvijala na području današnjeg Parka prirode Učka.

Ljubitelji aktivnog odmora na raspolaganju imaju više od 35 kilometara pješačkih i biciklističkih staza koje povezuju Brseč, Plomin, Kršan i Labin. Jedna od najpoznatijih lokacija je i Pijana pruga ispod Učke, s koje se pruža pogled na Čepićko polje.

Istočna Istra poznata je i po gastronomiji koja spaja okuse mora i unutrašnjosti. Na jelovnicima lokalnih restorana i konoba nalaze se svježa riba, kvarnerski škampi, domaća tjestenina, divlje šparoge, tartufi i brojni autohtoni specijaliteti. Među njima posebno mjesto imaju kršanski krafi, tradicionalna delicija koja se već generacijama priprema prema starim receptima. U okolici se mogu posjetiti i sirane Zlata i Fajman te kušati vina vinarije Vosilla.

Ljubiteljima mora zanimljivo bi moglo biti podmorje kod rta Mašnjak, na ulazu u Plominski zaljev, koje privlači ronioce i zaljubljenike u ronjenje s maskom i disalicom.

Brojna događanja

Ljetni i jesenski mjeseci u Općini Kršan obilježeni su i brojnim manifestacijama koje povezuju glazbu, kulturu, tradiciju i gastronomiju. Program započinje Pjesničkom večeri u Šušnjevici (18. srpnja), nastavlja se Danima Općine Kršan (24. – 26. srpnja), manifestacijom Vino i gitare u Plominu (31. srpnja) te Ribarskom feštom na Porte u Plomin Luci (7. kolovoza).

Sredinom kolovoza srednjovjekovni kaštel postaje pozornica Romantične večeri u starom gradu Kršanu (14. kolovoza), dok početak rujna donosi tradicionalni Čepljonski samanj u Čepiću (5. rujna). Ljubitelji jazza na svoje će doći tijekom manifestacije Jazz u kaštelu Kršan (12. rujna), a početkom listopada Plomin ponovno oživi za vrijeme tradicionalne Bele nedeje (4. listopada).

Spoj mora, planinskih krajolika, srednjovjekovnih gradića, lokalne gastronomije i živih tradicija čini istočnu Istru zanimljivim odredištem za sve koji žele upoznati manje poznatu stranu poluotoka. Upravo se na području Općine Kršan može doživjeti Istra koja je zadržala svoj autentičan karakter, daleko od najvećih turističkih gužvi.

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