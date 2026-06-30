Napoli on the Road iz Londona ponovo je proglašen najboljom pizzerijom u Europi za 2026. godinu, a prema vodiču 50 Top Pizza.

50 Top Pizza je najutjecajniji međunarodni vodič za ocjenjivanje pizzerija. Vodič objavljuje posebne top liste za Italiju, za Europu bez Italije, SAD, Aziju, Latinsku Ameriku kao i za najboljih 50 pizzerija na svijetu. Kriteriji za ocjenjivanje su vrlo rigorozni – ne ocjenjuje se samo kvaliteta tijesta i drugih namirnica na finalnom proizvodu, već i cjelokupno iskustvo, usluga, dizajn interijera i slični detalji.

Drugo mjesto na ljestvici najboljih europskih pizzerija (bez Italije) ove godine osvojila je Baldoria iz Madrida, a slijedi je francuska pizzerija IMperfetto iz Puteauxa.

U prvih 10 najboljih europskih pizzerija našla se i 50 Kalo iz Londona, Sartoria Panatieri iz Barcelone, Pizza Zulu iz njemačkog Fürtha, nNea iz Amsterdama, Sapori Italiani iz Bratislave, Forno d'Oro iz Lisabona te Via Toledo iz Beča.

Franko's Pizza & Bar, Zagreb (Foto: Berislava Picek/Cropix)

I jedna hrvatska pizzerija našla se u prestižnom društvu - zagrebački Franko’s Pizza & Bar ove je godine zasjeo na 20. mjesto ljestvice najboljih europskih pizzerija (bez Italije).

Ovo nije prvo pojavljivanje Franko’sa na prestižnom popisu - 2023. godine Franko's je bio 43., 2024. godine bio je 14. na popisu najboljih europskih pizzerija, a 2025. godine je proglašen 15. najboljom europskom pizzerijom izvan Italije.

Dvadeset najbolje plasiranih pizzerija s ljestvice 50 Top Pizza Europa 2026 automatski se plasiralo na svjetsku listu 100 najboljih pizzerija na svijetu, a koja će biti objavljena 15. rujna u Teatru Mercadante u Napulju.

20 najboljih europskih pizzerija u 2026. Prema 50 Top Pizza

Napoli on the Road – London, Ujedinjeno Kraljevstvo Baldoria – Madrid, Španjolska IMperfetto – Puteaux, Francuska 50 Kalò – London, Ujedinjeno Kraljevstvo Sartoria Panatieri – Barcelona, Španjolska Pizza Zulu – Fürth, Njemačka nNea – Amsterdam, Nizozemska Sapori Italiani U Taliana – Bratislava, Slovačka Forno d'Oro – Lisabon, Portugal Via Toledo – Beč, Austrija Fratelli Figurato – Madrid, Španjolska Surt – Kopenhagen, Danska Stile Napoletano – Chester, Ujedinjeno Kraljevstvo Oura – Santiago de Compostela, Španjolska La Piola Pizza – Bruxelles, Belgija Demaio – Bilbao, Španjolska La Balmesina – Barcelona, Španjolska Zielona Górka – Pabianice, Poljska Matto Napoletano – Skoplje, Sjeverna Makedonija Franko's Pizza & Bar – Zagreb, Hrvatska

Kažu da je ovo najbolja pizzeria u Velikoj Gorici, ali nas nije oduševila +3