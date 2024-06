Predivnu Liku čine velika krška polja i svako od njih lijepo je na svoj način, no kroz Gacko polje protječe smaragdna ponornica, jedna od najčišćih rijeka u Europi koja je Hrvatskoj od ogromnog značaja. Središte tog dijela Like je Otočac, ljupki grad koji svoj izgled duguje zlatnom dobu Vojne krajine, kad je bio središte pukovnije.

To idilično mjesto u srcu Like je sve do 18. stoljeća bilo naselje na prirodnom otočiću usred rijeke Gacke, a oko njega dalje prostirala se močvara. Bio je utvrđen zidinama i kulama i nikad ga nitko nije uspio osvojiti. Prići mu se moglo samo čamcem.

Na brežuljka iznad njega bila je izgrađena još i utvrda Fortica za obranu od Turaka i sprečavanju njihovog prema Primorju i Senju. Fortica je bila obrambena kula koja je služila za trajni boravak vojnika, kao spremište za streljivo i barut te kao spremište za hranu, s kuhinjama i spavaonicama.

Kako bi posjetitelji mogli vidjeti kako je nekoć izgledala, iz Turističke zajednice Grada Otočca odlučili su se izraditi AR prikaz izgleda utvrde izrađen prema povijesnim podacima. A odvede li vas put do Otočca, sve što trebate napraviti jest preuzeti mobilnu aplikaciju, usmjeriti mobitel ispred sebe i obilaskom ostataka utvrde razgledati kako je Fortica izgledala u svom punom sjaju.

"Otočac i Gacka imaju toliko zanimljivih i vrijednih kulturno – povijesnih lokaliteta s kojima se mogu ponositi. Nažalost, lokaliteti kao takvi nisu zanimljivi većem broju posjetitelja zbog čega nam je bila želja osuvremeniti postojeće lokalitete prema najnovijim svjetskim trendovima, učiniti ih dostupnijim i interesantnijim i lokalnom stanovništvu i posjetiteljima. Mislim da smo izradom ove aplikacije to i uspjeli. Također, utvrda Fortica prvi je lokalitet koji smo na ovaj način predstavili u aplikaciji no istu ćemo u narednom periodu obogatiti ostalim lokalitetima ali i likovima“ izjavila je prilikom predstavljanja aplikacije direktorica Turističke zajednice Grada Otočca", Viktorija Rogić.

U samom Otočcu, ali i oko njega pronaći ćete brojna mjesta za vikend-odmor, ali i dulje ako vam posluži kao baza za otkrivanje prirode, znamenitosti i ljudi tog kraja. Pa krenimo...

Fortica - AR tehnologija - 1 (Foto: Hrvoje Kostelac)

Vrila Gacke

Rijeka Gacka izvire na jednom kraju Gackoga polja, a ponire na suprotnome i po duljini je treća ponornica u Europi. Krasi je mnogo malih izvora u obliku jezeraca – "vrila", a vrelo rijeke Gacke proglašeno je spomenikom prirode. Na njoj ćete naći dva stalna vrela: Majerovo i Tonkovića, dok vrelo Klanac u nedostatku kiša presuši. Sva tri vrela smjestila su na jugoistočnom rubu Gackog polja, uz sela Lešće i Sinac. Tu su nekoć bile brojne mlinice, od kojih su neke obnovljene i uređene, pa se i sada može vidjeti kako se melje brašno. Više o Vrilima Gacke potražite ovdje.

Lička kapa

Jednu od najljepših hrvatskih priča o očuvanju tradicije pronaći ćete u Udruzi Gačanka, koja se dvadeset godina bavi izradom ličkih narodnih nošnji i držanjem radionica tradicijskih zanata. U centru za tradicijske obrte u Otočcu imaju stalni izložbeni postav i tradicijsku radionicu za preradu vune, gdje možete pronaći i vrijedne suvenire. Lička kapa i torba, vunene čarape i coklje u svakoj niti čuvaju tradiciju jednog prostora i vremena od zaborava. Lička kapa nekoć se nosila u najrazličitijim prigodama, a mladićima je prva kapa bila osobit ponos i simbol odrastanja. Mlađi sinovi obično su nasljeđivali kape od svoje starije braće ili očeva.

U Udruzi će vam ispričati kako se bod kojim se veze kapa naziva lančanac jer podsjeća na nanizane karike. Takav bod simbol je vojske na Krbavskom polju, povezanosti i čvrstine vojnika koji su se borila protiv Turaka. Lička kapa s kitama (resama), prepoznatljive crno-crvene boje, najpoznatiji je simbol Like i prema legendi, svojevrstan je simbol patnje i žalosti brojnih majki i sestara za svojim bližnjima, poginulima u Krbavskoj bitci. Na obodu se nalaze dvostruke, spiralne kružnice, koje su prikaz ratna kovitlaca same bitke, a rese teku kao suze za poginulim junacima.

Umijeće izrade coklji, ručno rađene tradicijske vunene obuće, proglašeno je nematerijalnim kulturnim dobrom Lijepe Naše. Coklja godinama uspješno odolijeva modernim trendovima, zahvaljujući vrijednom narodu Gacke i Like, koji je i dalje nose, a dio je i tradicionalne narodne nošnje grada Otočca. Jednom godišnje održava se The Coklje Fest u gradskom parku - svojevrsni street art festival na kojem ne nedostaje zabavnih sadržaja, uključujući i reviju coklji.

Niti lička torba nije ništa manje zanimljiva - izrađuje se tehnikom kličanja, karakterističnom za taj kraj i sve je traženija među ljubiteljima dizajnerskih komada.

Udruga Gačanka - 4 (Foto: TZG Otočac))

Atrakcija na aerodromu

Legendarni Douglas DC-3, proizveden 1944. godine, jedan od simbola Gacke doline, na aerodrom nedaleko od Otočca sletio je prije 47 godina. Taj tip američkih propeleraca koji su napravili revoluciju u zračnom prometu 1930-ih i 1940-ih godina, u srcima Otočana ima posebno mjesto. Dok su se neki drugi klinci spuštali niz tobogane i pentrali po drveću, malim Otočanima je DC-3 služio kao igralište. Malo je onih koji se mogu pohvaliti da su uživo vidjeli jedan od najznačajnijih transportnih zrakoplova ikad napravljenih pa ne čudi da je Douglas glavna atrakcija otočkog aerodroma (poznatijeg kao Špilnik).

OPG Bogdanić - 1 (Foto: Nika Borovac)

Imanje iz bajke

Ljubav prema prirodi, okolišu i ekologiji te želja za očuvanjem lokalne tradicije i običaja, Heleni Bogdanić neiscrpna su inspiracija koja živi na njezinom imanju iz bajke. Prvi korak u predivni vrt očarava ljepotama zelenila, mirisima aromatičnog bilja i šarenilom cvijeća, toliko da ćete ondje poželjeti ostati satima. Na OPG-u Bogdanić, uz sami tok rijeke Gacke, možete kušati napitke i sokove od tek ubranog voća i povrća (nikako nemojte preskočiti prefini sok od koprive ili onaj od bazge), kao i domaće zalogaje od suhog i voća i orašastih plodova iz vlastite eko proizvodnje, poput slasnih energetskih pločica.

Imanje Bogdanić u cijeloj je Hrvatskoj poznat po ukusnim džemovima, likerima i ljekovitim sirupima te raznim drugim proizvodima koji se hvale radi zdravlja i slasti. Tko želi, uz prethodni dogovor može se okušati u berbi sezonskih proizvoda, kao i naučiti nešto više o tehnološkim procesima.

Posjet medvjedima

Nedaleko od Otočca pronaći ćete Kuterevo, jedino mjesto na Velebitu gdje ćete gotovo sigurno vidjeti medvjeda - ne računamo li zimu kada čvrsto spavaju. Utočište je to mladim i napuštenim medvjedima, ili medotima, kako ih domaći zovu. Utočište nikada nije zatvoreno i može se posjetiti od jutra do mraka, a najbolje nakon devet sati ujutro, pa do sedam sati navečer.

U šetnji prirodom od medvjeda vas dijeli žica, ali medoti su navikli na ljude, od kojih ne bježe. Upoznati su sa škljocanjem fotoaparata pa ponekad priđu posjetiteljima kako bi se ogrebli za kakvu poslasticu. Više o Kuterevu doznajte ovdje.

Avantura u prozirnim kajacima

Rijeka Gacka tamošnjim stanovnicima predstavlja život – njezina iznimno čista voda koristi se za piće, a služi i kao riblja smočnica u koju svraćaju ribiči. Gacka je lijepa i ispod površine, u što se možete uvjeriti veslajući u prozirnim kajacima, napravljenima od specifičnog materijala koji se koristi u izradi neprobojnih stakala, a zaploviti možete s Velebit aktivnostima, koje nude nekoliko različitih ruta. Nakon što vam instruktori pokažu kako se vesla, pomognu vam sjesti u prozirni kajak, avantura po kristalno čistoj rijeci može početi.

OPG Bronzi Bee - 3 (Foto: Nika Borovac)

Zujanje s pčelama

U potrazi za vrhunskim medom put vas može odvesti do obitelj Bronzović u Prozor, koja se bavi pčelarstvom više od 20 godina. Njihovi proizvodi osvajaju brojne nagrade, poput zlata za cvjetni i kaduljin med ili srebra za bagrem i medljikovac. Proizvodi se mogu kušati prije kupnje, ali budite oprezni jer kad probate kremasti namaz od meda, lješnjaka i čokolade, nema natrag. 😊

Upitate li ih, marljivi vlasnici Marinko i supruga Nataša, približit će vam čarobni svijet pčela, provesti vas kroz pčelinjak, pričati o proizvodnji meda, kao i selidbi košnica na različite paše. Pčelinji nektar služi im i za razne proizvode na bazi meda, poput svijeća i kozmetike koji sadrže samo zdrave sastojke.

U Bronzi Bee se ne dolazi samo radi meda i proizvoda koji ga sadrže, nego i zbog posebnih drvenih kućica za apiterapiju, odnosno korištenje pčelinjih proizvoda u svrhu zdravlja: za podizanje imuniteta, prevenciju i liječenje brojnih bolesti i tegoba. Ondje možete inhalirati ljekoviti zrak iz košnica i opustiti se uz smirujuće zujanje pčela te predivnim pogledom na okolno zelenilo.

Pizza s čvarcima, basom, janjetinom…

Ogladnite li, nedaleko od Otočca pronaći ćete i jednu od naboljih pizzerija u Hrvatskoj. Prema mišljenju bonkulovića i gastrolutalica, upravo u malenome Sincu, u pizzeriji Ruspante pizza je fantastična. Brašno za pizzu dolazi iz obližnjeg mlina, a sastojci s malih obiteljskih gospodarstava u blizini. Tražeći na jelovniku dobitnu kombinaciju, vidjet ćete sastojke poput čvaraka, ličke base i dimljene pastrve. Ima tamo i seljačke šunke, domaćih kobasica, slanine i škripavca, baš kao kopra, dimljene paprike i domaćeg pesta.

Jedna od pizza kakvu nećete pojesti nigdje drugdje je ona od – janjetine s basom, a Lička zima također je za preporuku, bez obzira na doba godine. Na njoj ćete naći domaću slaninu i kobasice, škripavac i čvarke koji savršeno hrskaju pod zubima. Dajte priliku i Sinčerskoj, pizzi koja spaja dimljenu gacku pastrvu i basu s koprom. Ostavite mjesta i za palačinke: zapečena Gačanka s domaćom basom je također za preporuku.

Janjetina s ražnja

Jedno od mjesta u Lici na kojem vlada ugođaj dobrih starih vremena naći ćete u Prozoru, na otprilike deset minuta od Otočca, u Gackoj dolini. Već na ulazu u Izletište Miki osjetili smo malu pobjedu, veselje jer smo neočekivano naišli na pravo mjesto bez konfekcije i hiperprodukcije.

Kod Mikija vam ne treba jelovnik. Ondje nema kerefeka; dolazi se na janjetinu i svinjetinu, a prethodno se treba najaviti. Prema dogovoru mogu pripremiti i peku. Uz pečenje ćete dobiti i bijelog kruha, ličkog krumpira, mladog luka i salate, kao i gemišt od graševine ili malvazije.

Bistro Ribič - 3 (Foto: TZG Otočac)

Na pastrve u Ribič

Umorite li se nakon cjelodnevnog uživanja u prirodi, jedno od najboljih mjesta na kojem možete vratiti energiju smjestilo se uz samu obalu rijeke. Bistro Ribič u Otočcu restoran je s najdužom tradicijom pripreme i posluživanja hrane u Gackoj dolini. Specijaliteti kuće su naravno pastrve, koje marljive ruke u kuhinji pripremaju na više kreativnih načina.

Omotana pancetom i pečena na žaru, punjena suhim šljivama, pržena u brašnu na mlinarski, kuhana na lešo... u bistrou na rijeci svatko može pronaći nešto za sebe. Cijene u Ribiču su prijateljske, a ako više volite meso, bez brige, nećete ostati gladni. Lička kuhinja uključuje i lički sir, krasnarski škripavac, jela poput kiselog zelja s mesom te police od ličkog krumpira s kiselim zeljem, slaninom, kobasicama i sirom.

