Galerija 0 0 0 0 U centru trećeg grada po veličini u Bosni i Hercegovini brojni turisti i Tuzlaci uživaju u ljekovitoj vodi slanih jezera, sunčaju se na šljunčanim plažama, igraju odbojku, mali nogomet ili se po cijele dane spuštaju niz vodeni tobogan. Panonika je omiljena i među Slavoncima koji se ondje dolaze osvježiti za vikend, a navečer nerijetko „zalutaju“ na koncerte, promocije i najrazličitija događanja.

Kompleks slanih Panonskih jezera nalazi se u samom središtu Tuzle, do koje će vam iz Slavonskog Broda trebati dva i pol, odnosno nešto manje od tri sata iz Osijeka. Odrasli će u špici sezone, preko tjedna platiti 7 eura za ulaznicu, a vikendom 9 eura. Cijene su niže za cijele obitelji, djecu, kao i dolazak izvan sezone ili samo za poslijepodnevni boravak, o čemu sve možete saznati ovdje.

Kada se umorite od kupanja i vodenih radosti, energiju možete vratiti u jednom od barova i restorana s brzom hranom na 12 lokacija unutar kompleksa, a pronaći ćete i trgovine. Na trećem Panonskom jezeru smješten je restoran Panonski Lovac s dvjema prostranim ljetnim terasama i pristupačnim cijenama.

Kupati se možete na jednom od tri jezera koja se razlikuju po veličini i dubini, a kako biste uhvatili najbolja mjesta savjetuje se doći rano, osobito vikendom kad znaju biti gužve.

"Tuzla je jedini grad u Europi koji ima slana jezera te jedini grad na svijetu u kojem se slana jezera, kupalište i plaža nalaze u samom centru grada. Kompleks Panonskih jezera čine tri jezera različitih veličina i dubina, kao i Slani slapovi. U sklopu kompleksa Panonskih jezera nalaze se Arheološki park – neolitsko-sojeničko naselje i Muzej geološke postavke “Pannonica”, dječji zabavni park, sportski tereni te brojni drugi ugostiteljski, kulturni i zabavni sadržaji. Do sada je u kompleksu Panonike uživalo nekoliko milijuna posjetitelja", kaže Turistička zajednica grada Tuzle i otkriva nešto više o prošlosti tog kraja:

"Prije nekoliko milijuna godina, kada se Panonsko more povlačilo s velikog dijela europskog tla, ispod Tuzle je ostavilo milijune tona naslaga kamene soli i slane vode. Zahvaljujući tom prirodnom bogatstvu, a uz stručnost domaćih stručnjaka, slana voda izvučena je na površinu i pretvorena u Panonska jezera. U njima se nalazi mineralima bogata slana voda koja se crpi iz podzemnih slanih bunara."

Osim užitka u kupanju, u Tuzli ističu da voda ima i ljekovita svojstva, posebice u liječenju reumatskih i dišnih bolesti te napominju kako voda u jezerima neprestano kruži i pročišćava se filtrima.

Slapovi i zabavni park

"Turistička ponuda kompleksa Panonskih jezera obogaćena je Slanim slapovima, fitness centrom i teretanom na otvorenom, s trideset profesionalnih sprava za rekreaciju. Poseban turistički sadržaj je i Dječji zabavni park uređen prema svjetskim standardima dizajna i sigurnosti.

Slani slapovi su jedinstveni u ovom dijelu svijeta – inhalacijski zdravstveni centar na otvorenom. Instalacija se sastoji od pet kaskada i dva bazena za kupanje, pri čemu udisanje pare slane vode pomaže u opuštanju od stresa, ublažavanju bolesti dišnih organa, glavobolja i općem poboljšanju zdravlja. Moguća je i masaža vodom koja pada sa slapova.

Najveća atrakcija kompleksa, posebno trećeg Panonskog jezera, su dva vodena tobogana – plavi spiralni i crveni pravocrtni valoviti tobogan. Plavi tobogan smješten je na donjoj etaži jezera, dok se crveni nalazi na gornjoj etaži trećeg jezera", objašnjava Turistička zajednica grada Tuzle.

