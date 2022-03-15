Galerija 4 4 4 4

Nin je gradić bogate prošlosti, podignut na poluotoku koji okružuju niska cesta s pješčanim nanosima, ljekovito blato, močvarno područje i solane. U vrijeme ranog srednjeg vijeka Nin je bio središte stare hrvatske države. Nešto ranije njime su upravljali Liburni i Rimljani, kada se još zvao Aenona. U 9. stoljeću osnovana je Ninska biskupija, a njezin najpoznatiji biskup bio je Grgur Ninski, čiji je spomenik sagradio Ivan Meštrović, a stoji uz crkvu svetog Anzelma. U spomen na to vrijeme stoji i lijepa crkvica Svetoga Križa, koju je poznati engleski arhitekt Thomas Jackson prozvao najmanjom katedralom na svijetu.

Crkvica kružnog tlocrta s lijepom kupolom predstavlja vrijedan spomenik starohrvatskog crkvenog graditeljstva. Taj simbol Nina jedini je sakralni objekt u Ninu koji je ostao netaknut od građenja do danas. Dugačka je 7,80 m, široka 7,60 m, visoka 8,20 m, a debljina zidova je 57 cm. Na ulazu se nalazi drevni natpis na hrvatskom jeziku koji spominje župana Godečaja.

Zanimljivo je da crkvica predstavlja i svojevrsni kalendar. Zahvaljujući položaju prozora i kutu padanja svjetlosti, po sunčevim zrakama može se odrediti datum suncostaja i ravnodnevnice.

25 kvadrata apsolutne sreće na Visu: Kamena kuća na osami za najbolji odmor +5