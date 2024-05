Da su počeci najteži, dobro zna Denis Lončar, koji se počeo baviti turizmom u vrijeme kada turista u Gackoj dolini nije bilo. Taj je dio Like doduše bio poznat među ribičima u potrazi za pastrvama i zaljubljenicima u prirodu kojima bi netko došapnuo da se radi o mjestu vrijednom otkrivanja. Kada je prije deset godina Denis Lončar započeo svoju turističku avanturu, najprije je privukao Nizozemce, Belgijce i Francuze, a tek u vrijeme pandemije Hrvati su počeli otkrivati ljepote prirode kojom caruje pitoma Gacka. Danas Lončarove Velebit aktivnosti rade punom parom: organiziraju team buildinge, vode bicikliste stazama koje broje oko trideset kilometara, iznajmljuju kajake, quadove i smišljaju najrazličitije izlete, pa i nude smještaj.

Kraljica Gacka

"Prva smo turistička agencija koja se na području Otočca, odnosno Gacke doline i Sjevernog Velebita počela baviti receptivnim turizmom kreirajući ponude koje uključuju boravak u prirodi i avanture. Naše poimanje turizma u prirodi je odgovorno. Dakle, osim što pomažemo zajednicu kao društveno odgovorno poduzeće, također na svojim turističkim rutama podupiremo lokalne OPG-ove i poduzetnike te se brinemo da ne ugrožavamo prirodu i upozoravamo na važnost zaštite okoliša", napominju.



Ne nude se samo adrenalin i zabava, priča se o povijesti, kulturi i znamenitostima predivne Like. I to sve od početka travnja do studenog, ovisno o tome kako dopuste kiše. A kraljica Gacka glavna je ambasadorica tog kraja zbog koje se posjetitelji neumorno vraćaju. Iako je po svim svojim osobinama krška rijeka, Gacka je izuzetno spora i mirnog toka. Osim toga, poznata je i po malenim razlikama u temperaturi: prosječna godišnja temperatura iznosi 9,4 °C (zimi 7,9 °C, ljeti 10,8 °C). Sa svojim pritocima Gacka broji 61 km, a izvire ispod Godače i Venca u Sincu. Nakon izlaska iz krškog podzemlja živahno jurne i razlije se malim slapovima pa se smiri i lijeno zavijuga ravnicom do Karlova kanala kod Otočca, iza kojega se spaja s rijekom Likom.

Izlet u Gacku dolinu - 6 (Foto: Discover Otočac)

Rijeka koja život znači

Rijeka Gacka tamošnjim stanovnicima predstavlja život – njezina iznimno čista voda koristi se za piće, a služi i kao riblja smočnica u koju svraćaju ribiči. Mlinice na Gackoj u Sincu posebna su atrakcija, kao ostatak tradicijskog graditeljstva na vodi i starih obrta. Gacka je lijepa i ispod površine, u što se možete uvjeriti veslajući u prozirnim kajacima.

"Prozirni kajaci pružaju vam jedinstven doživljaj da zavirite u dubinu rijeke Gacke. Radi se o novitetu u Hrvatskoj, prvi smo došli na ovu ideju zbog kristalne čistoće Gacke te nas je Hrvatska turistička zajednica nagradila za projekt Oči Gacke. Prozirni kajak napravljen je od specifičnog materijala koji se koristi u izradi neprobojnih stakala, što ga čini jakim i čvrstim", kažu u Velebit aktivnostima, koje nude nekoliko različitih ruta. Odlučiti se možete za kraću (pet kilometara) ili dužu (osam kilometara).

Plovidba s pogledom na dno

Oni koji su isprobali obje rute kažu da druga vodi najljepšim dijelovima Gacke, ali imajte na umu i da se tijekom kraće rute, za koju treba oko sat i pol, ima što veslati. Nakon što vam instruktori pokažu kako se vesla, pomognu vam sjesti u prozirni kajak, avantura po kristalno čistoj rijeci može početi. Dobit ćete i vodonepropusnu torbu za stvari, kao i prsluk te jastučić za leđa kako bi plovidba bila udobnija.

Nemoguće je opisati mir koji stvaraju ritmična zvona krava koje pasu travu i pletu s dozivanjem ptica. Namreška ga tek pokoji gnjurac ili zaigrana patka, a da ne bi postalo dosadno, tu su i šaš, most ili kamen koji se uz malo truda zaobiđu veslima. Promatrajući bistru rijeku, okolno zelenilo i plavo nebo, avantura će vam proći i brže nego što očekujete, a kad jednom upoznate Gacku, vrlo je vjerojatno da ćete se poželjeti vratiti.

