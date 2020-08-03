Galerija Kamp Nudist 19 Vrboska - 2 19 Vrboska - 4 19 Vrboska - 5 19 Najljepše je u moru biti gol – puno prije Ivane Banfić zaključio je britanski kralj Edvard VIII. On je tijekom krstarenja Jadranom sa svojom ženom Wallis Simpson 1936. odlučio stati na otoku Rabu.

Tamo je na plaži Kandarola ishodio dozvolu lokalnih vlasti za golišavo plivanje, svrstavši Rab i Hrvatsku u pionire (službenog) nudizma.

Iako smo kasnije tu svjetsku slavu izgubili, nudističke plaže i kampovi proširili su se diljem Jadrana, poduprti razvojem turizma, ali i političkim okolnostima. Za vrijeme nacizma i zabrane kulture slobodnog tijela nudisti su pronašli azil na obalama tadašnje Jugoslavije, a kasnije ,za vrijeme socijalističke vlasti nakon II. svjetskog rata, konzervativci više nisu imali značajan utjecaj.

Danas diljem Jadrana postoje nudističke plaže i kampovi, a pobornici naturizma žele podići svijest javnosti da se radi o nečem više od puke golotinje – osim što je golo kupanje jednostavno ugodnije, čovjek prihvaća i poštuje svoje i tuđe tijelo te uživa u harmoniji s prirodom.

Nudist na Hvaru

Ako se odlučite na ljetovanje na toplom jugu Jadrana, uživanje u neposrednom doticaju s prirodom i uštedu na kupaćim kostimima, predlažemo da u to ime posjetite nudistički raj u Vrboskoj - Kamp Nudist.

Nalazi se na sjevernoj obali Hvara, u općini Jelsa. Od Starog Grada udaljen je desetak minuta vožnje automobilom.

Lijepa plaža duga gotovo kilometar nalazi se u šumovitoj uvali, a prostor za izležavanje ima oblik terasa na katovima.

Odlučite li se za ovaj mali nudistički raj, uživat ćete u kristalno čistom moru i pogledu na otok Brač i otočić Zečevo prekoputa. Poželite li se povući u hladovinu i oazu cvrčaka, trebat će vam doslovno jedna minuta da pomaknete ručnik u šumovitu unutrašnjost.

Najbolje je u ugodnom društvu

Prošlih godina većinu gostiju kampa činili su Slovenci, a osim njih i Nijemci, Austrijanci i drugi.

"Dolaze obitelji, imamo puno obitelji s djecom, psima… Mogu doći kućni ljubimci, imamo lijepe plaže, prirodu, restoran, gosti su uvijek zadovoljni i vraćaju nam se svake godine. Mnogi od njih mogu si priuštiti luksuzne apartmane, međutim, njima su druge stvari u glavi. Oni žele jednostavnost, lijepu prirodu i vlastiti mi", kažu u kampu i podsjećaju nas kako u Dalmaciji postoje samo dva prava nudistička kampa – jedan na Pašmanu i drugi u Vrboskoj.

Razlog smanjenju broja kampova ne znaju, no s obzirom na njihovu popularnost, čudi nas da ih nema više.

Istražite više (i ponesite odjeću)

U neposrednoj blizini nalazi se i mnoštvo sportskih sadržaja u sklopu centra Bota: biciklizam, tenis, rukomet, nogomet, stolni tenis, minigolf, jedrenje na dasci, kajak i sve popularniji SUP. 

Zaželite li se kave ili dalmatinske konobe, tu su kafić i restoran Park Soline s prostranom i otvorenom terasom samo nekoliko koraka od mora. U ponudi imaju jela od tradicionalne riblje i mesne dalmatinske kuhinje do brzih zalogajčića. 

Naravno, ne zaboravite tijekom svojeg boravka istražiti i našu Malu Veneciju, kako tepamo Vrboskoj zbog njezina položaja i mostova koji spajaju dvije strane izgrađene u različitim stilovima. 

Osim klasičnih mediteranskih kućica i crkvi, tu je i Ribarski muzej, koji prikazuje ribarsku povijest i nekadašnji težak život domaćeg stanovništva.

