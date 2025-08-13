Iznutrice su bogate hranjivim tvarima – ne samo da obiluju bjelančevinama životinjskog porijekla već sadrže i znatan udio vitamina B kompleksa, željeza, selena i cinka. Uz to, obično su znatno jeftinije od drugih komada mesa.



Jetra, bubrezi, tripice, srca i pluća upotrebljavaju se u brojnim kuhinjama svijeta – uključujući i Hrvatsku. U SAD-u su, pak zabranjene.



Točnije, zabranjena je prodaja životinjskih pluća za ljudsku konzumaciju. Američko Ministarstvo poljoprivrede je 1971. godine donijelo odluku o prestanku prodaje životinjskih pluća za ljudsku prehranu.

(Ne)utemeljena zabrana

Ta je odluka uslijedila nakon studije koju je naručilo Ministarstvo, a prema kojoj je zaključeno da pluća životinja nisu pogodna za ljudsku prehranu. Zabrana je temeljena na premisi da pluća funkcioniraju kao filtri zraka te mogu biti kontaminirana opasnim tvarima poput različitih bakterija i virusa.

U SAD-u je zabranjena i prodaja tradicionalnog škotskog haggisa (Foto: Shutterstock)

Dr. Jonathan Reisman je 2023. godine uputio apel američkoj vladi da dopusti prodaju životinjskih pluća za ljudsku konzumaciju. U apelu je naveo da trenutna zabrana nije utemeljena na čvrstim znanstvenim dokazima te da mnoge druge kulture jedu pluća bez problema ako se ovaj komad mesa odgovarajuće provjeri, a potom i termički obradi.



Iako su njegov apel podržali i neki drugi liječnici, američko Ministarstvo poljoprivrede dosad nije ukinulo zabranu.

Zabranjen je i haggis

Ovčja pluća su, zajedno sa srcem, jetricama, zobenom kašom, lukom i začinima, sastavni dio tradicionalnog škotskog jela haggis, čija je prodaja također zabranjena u Sjedinjenim Američkim Državama iz istog razloga.



Škoti nisu jedini koji koriste životinjska pluća u jelima. U Maleziji i Indoneziji radi se jelo paru goreng od goveđih pluća, a na Filipinima bopis sa svinjskim plućima. Svinjska pluća se koriste i u Hrvatskoj u poznatom jelu plućica na kiselo – svojevrsno varivo s dodatkom krumpira i luka.



U Njemačkoj se s plućima radi gulaš töttchen, a u Brazilu xinxim de bofe. Talijani, pak, dinstanim telećim plućima nadijevaju tradicionalne sendviče pani ca meusa.

