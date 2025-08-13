Smeđi šećer je fleksibilna namirnica koja se koristi u kuhanju i pečenju. Dodaje se u smjese za kekse, kolače, pite i torte. Upotrijebiti je možete i za umake i marinade – ona će dodati dubinu okusa jelu, a može pomoći i u omekšavanju mesa.



Ako ste kupili smeđi šećer prije nekog vremena i zaboravili na njega, moguće je da se stvrdnuo i pretvorio u tvrdi grumen. Ne brinite, to ne znači da se pokvario i da mu je istekao rok trajanja.



Smeđi šećer je vrsta šećera od šećerne trske ili repe kojoj se dodaje melasa – gusti i tamnosmeđi sirup koji pruža daje prepoznatljivu boju i okus.

Šećer se "tehnički" ne kvari

S obzirom da se bijeli ni smeđi šećer "tehnički" ne kvare, možete ih koristiti dugo vremena. Ipak, imajte na umu da će se njihova kvaliteta i okus znatno smanjiti ovisno o tome koliko ih dugo imate, ali i gdje šećer držite.



Najbolji okus i teksturu šećer će imati u prve dvije godine od kupnje. Ako smeđi šećer niste dobro pohranili, on će se s vremenom stvrdnuti. To je zato što šećer gubi vlagu i to utječe na njegovu teksturu.

Smeđi šećer bez grudica (Foto: Shutterstock)

Smeđi šećer najbolje je držati u hermetički zatvorenoj posudi poput staklenke s čvrstim poklopcem što dalje od svjetla i izvora topline, primjerice u kuhinjskom ormariću podalje od štednjaka ili u smočnici. Nemojte ga stavljati u hladnjak jer će se tamo zasigurno zgrudati.

Što napraviti ako se šećer pretvori u grudu?

U posudu sa stvrdnutim šećerom stavite krišku kruha ili jabuke. Poklopite posudu i ostavite je tako nekoliko sati ili preko noći. Vlaga iz kruha ili jabuke trebala bi omekšati šećer. Izvadite jabuku ili kruh iz posude, šećer dobro promiješajte te upotrijebite po želji.



Nikako nemojte držati druge namirnice u šećeru duže od jedne večeri jer bi mogle početi truliti i tako uništiti sav preostali šećer.



Ako nemate vremena za ovaj postupak, smeđi šećer možete omekšati i u mikrovalnoj pećnici. Stavite grudu šećera u odgovarajuću posudu za mikrovalnu pećnicu, pokrijte navlaženim papirnatim ručnikom i stavljajte u mikrovalnu pećnicu u intervalima po 10 do 20 sekundi. Između svakog intervala šećer promiješajte / izbockajte vilicom sve dok ne budete zadovoljni teksturom.

Kad smeđi šećer treba baciti u smeće?

Smeđi šećer bacite u smeće kada primijetite značajne promjene u njegovom izgledu, mirisu i okusu. Ako se na šećeru napravi plijesan bacite ga u smeće. Isto učinite ako šećer ima kiseo, pljesniv ili pomalo fermentirani miris. Gorak okus šećera također može ukazivati da isti više nije prikladan za upotrebu.

