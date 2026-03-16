Galerija 4 4 4 4 Ovaj tjedan kuhamo fina jela za koja nije potrebno puno posuđa, vremena ni kuharskih vještina. Želimo što manje vremena provesti za štednjakom, a što više uživajući u onome što smo pripremili. Ponedjeljak otvaramo finim varivom od graha koje može biti brzo gotovo ako koristite grah iz limenke, ali možete ga i sami skuhati. Nastavljamo talijanskim specijalitetom od piletine, a za ljubitelje mesa tu su i njoki s kobasicama. Ni ovaj tjedan neće proći bez fine slastice: za kraj tu je tiramisu, ali zdraviji - recept za laganiju verziju omiljenog deserta sa svježim sirom.

Ponedjeljak – Varivo od graha

Ukusno varivo od graha može se napraviti i bez špeka, kobasica ili drugih suhomesnatih proizvoda. Ovo varivo od graha s čili papričicama i pestom od badema najbolji je dokaz.

Grah će imati najbolji okus ako skuhate sami – suhi grah. Ako želite jelo napraviti u najbržem kraćem roku upotrijebite već onaj kuhani iz konzerve. Recept možete pronaći ovdje.

Varivo od graha poslužite s naribanim parmezanom (Foto: Shutterstock)

Utorak – Piletina u ljutom umaku

Pollo alla potentina ili piletina u ljutom umaku od rajčice fino je talijansko jelo koje se može spremiti za samo 20 minuta.

Osvojit će vas svojim okusom, a priprema se sa svakodnevnim sastojcima iz hladnjaka i smočnice. Kao prilog o vom talijanskom tradicionalnom jelu poslužite pečeni krumpir.

Srijeda – Njoki s kobasicama

Što kažete na njoke u sočnom umaku na bazi rajčica i kobasica? Kupite li već gotove njoke u trgovini, cijeli ručak može biti gotov za 20-ak minuta. Najbolje od svega? Jelo se priprema u jednom loncu što smanjuje vrijeme pripreme, ali i pranja i pospremanja nakon ručka. Ovdje kliknite za recept.

Fritata s kozjim sirom (Foto: Shutterstock)

Četvrtak - Marry me fritata

Marry me ili Oženi me recepti viralni su hit koji ne izlazi iz mode. Riječ je o receptima koji spremaju određenu namirnicu na tako dobar način da mogu izazvati spontanu prosidbu kod osobe koja ju proba. Za danas vam predlažemo oženi me fritatu, koju Amerikanci na društvenim mrežama nazivaju quicheom bez tijesta. Ovdje kliknite za recept.

Krumpir salata s tunom (Foto: Shutterstock)

Petak – Krumpir-salata s tunom

Salata od krumpira jednostavno je jelo koje se uz prave dodatke lako pretvara u hranjivi ručak ili večeru. Kako bi krumpiri bili ukusniji, prelijte ih toplim temeljcem od povrća ili ribe, koji se izvrsno slaže s tunom. Imamo recept!

Subota - Faširanci s tikvicama

Faširanci od mljevene puretine mogu ispasti iznimno suhi. Baš zato dobro ih je obogatiti s nekim sastojkom koji će im podariti dodatnu sočnost - poput tikvica.

Da bi popečci od mljevene puretine i naribanih tikvica bili puni okusa, začinite ih s nešto svježih i aromatičnih začina poput mente, korijandra, češnjaka, kumina, ali i kajenskim paprom. Ovdje je recept.

Nedjelja - Lažni tiramisu

Volite li tiramisu, ali biste rado isprobali njegovu nešto laganiju verziju, slobodno možete zamijeniti mascarpone i slatko vrhnje svježim sirom te dobiti desert s manje masnoće i više proteina. Ovdje je i recept.

