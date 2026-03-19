Galerija 0 0 0 0 Uskrs samo što nije stigao, a s njim i ona vječna dilema: ostati doma i provesti sate u kuhinji ili spakirati kofere i dopustiti nekom drugom da se pobrine za šunkicu, rotkvice i zabavu za djecu? Ako ste u ovoj drugoj skupini, savjetujemo vam da se zaputite na portal Crno Jaje gdje su se pojavile tri ponude o kojima ozbiljno morate razmisliti.

U nastavku vam donosimo naše favorite za produženi vikend koji ćete zapravo pamtiti po odmoru.

1. Uskrsna potraga za jajima u Supetru (Brač)

Ako želite osjetiti prvi pravi miris mora i potpuno opuštanje, Waterman Svpetrvs Resort u Supetru na Braču mogao bi biti vaš odabir. Ovo nije samo hotel, već cijeli mali grad u malom, idealan za obitelji. All inclusive usluga znači da doslovno možete zaboraviti na novčanik. Osim unutarnjih i vanjskih bazena te fitnessa, djeca će biti izvan sebe zbog organizirane potrage za uskršnjim jajima uz pomoć pravog uskršnjeg zeca. Dok se oni zabavljaju, vi možete iskoristiti besplatnih sat vremena tenisa dnevno ili popust na masaže.

Cijena: već od 432 eura za tri noćenja za dvije osobe, uz napomenu da jedno dijete do 12 godina boravi gratis. Bogati uskršnji doručak i dalmatinska tematska večera uključeni su u cijenu, a osiguran vam je i parking.

2. Proljetno sunce na najdužoj plaži Makarske rivijere

Tučepi su u proljeće čarobni, a Bluesun Hotel Alga 4* smješten tik uz more, donosi vam spoj luksuza s aktivnim odmorom uz šum valova. Hotel ima nevjerojatnu ponudu bazena, a ako proljetne temperature još ne budu za kupanje u moru, unutarnji grijani bazen na stabilnih 28 stupnjava savršena je alternativa. Ponuda se temelji na punom pansionu, što znači da ćete uživati u tri bogata buffet obroka dnevno. Sobe s morskom stranom nude onaj miris borova i mora koji nam svima fali nakon zime.

Cijena: možete birati između 2 ili 3 noćenja, a ponuda po cijeni od 230 eura vrijedi za dvoje odraslih i do dvoje djece (ovisno o tipu sobe).

3. "Zmajski Uskrs" u sjeni najljepšeg dvorca Zagorja

Za one koji ne žele na more, već traže bajkovitu prirodu i dašak povijesti, Hotel Trakošćan 4* u Zagorju je apsolutni pobjednik. Smješten odmah uz jedan od najljepših dvoraca Europe, ovaj hotel nudi savršen spoj wellnessa i animacije. Ovdje vas očekuje tematski "Zmajski Uskrs" s bogatim animacijskim programom za djecu dok se roditelji opuštaju u finskoj sauni s panoramskim pogledom. Nakon opuštanja u Wellness & Spa centru Lorem Paradiso, preporučujemo šetnju poučnom stazom oko Trakošćanskog jezera ili posjet muzeju u samom dvorcu. Hotel je nedavno renovirao restoran, lounge bar i dječju igraonicu, a tu su i tereni za padel ako ste za malo sportskog nadmetanja.

Cijena: paket od dva noćenja s polupansionom za 2 osobe (ili 2 osobe i 2 djece do 12 godina) dostupan je po cijeni od 280 eura.

Za više dostupnih ponuda posjetite portal Crnojaje.hr.

