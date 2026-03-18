Pečenje ribe kod kuće mnogima predstavlja manji ili veći izazov jer se nerijetko zalijepi za podlogu i raspadne tijekom okretanja ili se pak s jedne strane ispeče, a s druge skuha. Kako bi se to spriječilo može poslužiti praktični alat u kuhinji – BakeUp. Osmislio ga je i patentirao Riječanin Damir Grgić, po struci inžinjer strojarstva.

“Prije dvadeset godina morao sam radi zdravlja kompletno promijeniti prehranu i sam početi pripremati obroke te sam tada zavolio kuhanje, što je uključivalo i ribu”, kaže Damir Grgić, kojem je ideja pala na pamet u trenutku dok ju je čistio. Razmišljao je o tome kako bez gradela - u pećnici dobiti ribu koja je lijepo pečena, a ne skuhana, bez problema s okretanjem ili lijepljenjem kože za posudu.

Što je BakeUp?

BakeUp omogućuje pečenje u uspravnom položaju, čime se riba ravnomjerno termički obrađuje s obje strane, bez potrebe za okretanjem, a ujedno je lakše procijeniti kada je pečena. Jednostavno možete dodati i začine, koji se nalaze u posebnoj čašici te kroz male otvore postupno aromatiziraju ribu iznutra, što rezultira finom aromom.

Dodatna prednost je i ušteda prostora u pećnici - zbog uspravnog položaja riba zauzima manju površinu pa je moguće pripremiti veću količinu odjednom. Primjerice, ondje gdje bi se klasičnim načinom mogla peći tri komada ribe, uz BakeUp ih je moguće pripremiti pet do šest istovremeno.

Proizvod je izrađen od silikona otpornog na visoke temperature do 200 °C, a kako Grgić naglašava, provedena je i analiza u HZJZ-u, koja je potvrdila da nema opasnosti od štetnih tvari te da je proizvod u potpunosti siguran za uporabu.

Od ideje do realizacije

Ideja Damira Grgića rodila se još 2015. godine, no prvi konkretniji korak uslijedio je dvije godine kasnije kada je angažirao industrijsku dizajnericu kako bi razradio izgled proizvoda. Nakon odabira konačnog dizajna, započela je izrada plastičnih prototipova, prvenstveno kako bi se provjerile dimenzije i testiralo pristaju li različite veličine i vrste riba.

Kada je dizajn u potpunosti definiran, sljedeća faza uključivala je izradu prototipa od inoxa, čime se mogla ispitati i njegova funkcionalnost u pećnici. Iako je prvotno planirao krenuti u realizaciju projekta 2020. godine, pandemija je te planove zaustavila.

Ipak, sredinom 2022. Grgić je ustrajao u svojoj ideji i konačno ostvario dugogodišnju želju da svoj izum predstavi svijetu. To se i dogodilo u prosincu 2025., kada je proizvod ugledao svjetlo dana (i pećnice) pa službeno predstavljen i pušten u prodaju.

Za sada je BakeUp moguće kupiti isključivo putem službenog web shopa www.oromo.eu ., a odabrati možete Single, Duo i Family (4 komada) varijante. Cijene se kreću od oko 21 euro.

Korak po korak

BakeUp služi i početnicima i iskusnim kuharima, no posebno je praktičan za one s manje iskustva jer značajno smanjuje mogućnost pogreške i pojednostavljuje cijeli proces pripreme ribe.

Ribu je najprije potrebno očistiti - ukloniti ljuske te na trbuhu napraviti rez kako bi se izvadila utroba, dok glava može ostati. U čašicu BakeUpa potom se dodaju začini po želji, nakon čega se riba natakne na držač. Pečenje traje otprilike 30 minuta na temperaturi od 180 °C, ovisno o veličini ribe.

Kako je odabrati i pripremiti? Sve što morate znati prije nego što odlučite ispeći janjetinu +1