Galerija 11 11 11 11 Pred vama je svježih petnaest pitanja koja ne praštaju površnost, ali nagrađuju radoznalost, logiku i široku opću kulturu.

Od geografije koja zadire u same temelje planeta, preko medicine i fizike, pa sve do umjetnosti, povijesti i domaće kulturne scene – ovotjedni Punkuferov kviz općeg znanja vodi vas onamo gdje se snalaze samo najspretniji.

Provjerite jeste li među njima... sretno! ;)

<section><h2>Kviz općeg znanja: Za prekaljene kvizaše i one koji uvijek traže nove izazove</h2></section><section><h2></h2> <p paraid="1582794661" paraeid="{b92fe27a-98e6-4b25-a305-902cb008d847}{3}">Kojem slijevu pripada jezero Titicaca, najviše plovno jezero na svijetu i od ogromne važnosti za hidrologiju Anda? <br> </p></section><section><h3></h3> <p>Babezioza i Lajmska bolest prenose imaju istoj prijenosnika – krpelja, ali su im uzročnici različiti. Koja je uzrokovana čime? <br> </p></section><section><h3></h3> <p>Sekundarna duga nastaje dodatnom refleksijom svjetlosti unutar kapljice. Koja je “vizualna” posljedica? <br> </p></section><section><h3></h3> <p>Svetu Geru sSlovenci nazivaju Trdinovovim vrhom u čast književniku Janezu Trdinua. Koja je bila njegova ključna poveznica s ovim područjem?<br> </p></section><section><h3></h3> <p>Permafrost ima važnu ulogu u klimatskim promjenama. Koja je potencijalno najopasnija posljedica njegova otapanja?</p></section><section><h3></h3> <p>U antičkoj Grčkoj umjetnosti su bile pod zaštitom muza, ali likovna umjetnost nije imala svoju. To nije bilo slučajno jer su je stari Grci klasificirali - kako? <br> </p></section><section><h3></h3> <p xml:lang="EN-GB" lang="EN-GB" paraid="233175712" paraeid="{452ad38f-89df-40ea-975c-2a67d94c0fc8}{178}"> Edmond Halley nije poznat samo po kometu. Njegova karta iz 1701. bila je revolucionarna jer je u kartografiju uvela - što?</p></section><section><h3></h3> <p>Krleža je slučajno dao presjek puno kasnije domaće pop-rock scene u liku Olivera Urbana, ljubavnika “one” Melite koja sanja o Firenci. U kojoj se drami, čija se radnja odvija tijekom jedne karnevalske noći 1925. godine, pojavljuje taj lik?</p></section><section><h3></h3> <p xml:lang="EN-GB" lang="EN-GB" paraid="75527402" paraeid="{6b755d9d-209e-437b-8aa7-cf666a6fda67}{85}">Snježana Tribuson je za “Tri muškarca Melite Žganjer” otprilike isto što i tko za “Tri gracije”?<br> </p></section><section><h3></h3> <p>Institucija ninskog biskupa bila je u sukobu s crkvenom hijerarhijom jer je predstavljala pokušaj stvaranja nacionalne crkvene strukture izvan dalmatinskih gradova. Pod čiju je formalnu crkvenu vlast ipak potpadao sporni biskup? <br> </p></section><section><h3></h3> <p>Nakon poraza Austrije i mira u Schönbrunnu 1809., Napoleon Bonaparte reorganizira osvojena područja i stvara posebnu upravnu cjelinu koja uključuje dijelove današnje Hrvatske i Slovenije. Kako se zvala ta tvorevina koja je formalno bila dio Francuske, ali s određenom autonomijom?</p></section><section><h3></h3> <p xml:lang="EN-GB" lang="EN-GB" paraid="1404737957" paraeid="{14d0ca67-7e9e-4af2-bff6-fa2e73dd5a3a}{95}"></p>Koga je u svojoj knjizi poznati glazbeni publicist Martin Popof nazvao „rock 'n' roll kameleonom”?<p xml:lang="EN-GB" lang="EN-GB" paraid="1269430948" paraeid="{5ebd8ea4-1539-43d4-8988-30d0bdea4d46}{185}"></p></section><section><h3></h3> <p>Kako se još zove autohtono hrvatsko govedo koje se ponekad naziva i ilirskim? Pasmina je prilagođena specifičnim uvjetima, vrlo je otporna i skromno se hrani što joj omogućuje preživljavanje u kršu. </p></section><section><h3></h3> <p>Jedna od najpoznatijih umjetničkih akcija u Hrvatskoj, ili ako pitate suvremenike – provokacija, dogodila se 1968. kada je splitski Peristil preko noći obojen u crveno, izazvavši šok i polemike. Tko je bio idejni vođa te akcije? <br> </p></section><section><h3></h3> <p>U 19. stoljeću, u sklopu modernizacije pravnog sustava u Hrvatskoj i Slavoniji, osnovano je vrhovno sudište koje je odlučivalo u najtežim predmetima i davalo mišljenja vladi. Kako se zvalo to tijelo?<br> </p></section><section><h2> <h2></h2> <h2 style="text-align:center;"> <strong><span style="font-size:20px;">Trebate još malo proučiti knjige</span></strong><strong><span style="font-size:20px;"> pa pokušati ponovno!</span></strong> </h2> </h2></section><section><h3> <h2></h2> <h2 style="text-align:center;"><strong><span style="font-size:20px;">Nije loše, ali možete vi to i bolje!</span></strong></h2> </h3></section><section><h3></h3> <p style="text-align:center;"><strong style="font-size:1.5em;"><span style="font-size:20px;">Svaka čast, super! Podijelite kviz s prijateljima!</span></strong></p></section> Quiz Maker - powered by Riddle

