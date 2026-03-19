Zahvaljujući popularnosti Dubai čokolade u sve više slastica dodaju se pistacije – ovo orašasto voće intenzivne zelene boje možete dodati i u klasični recept za brownie. Točnije, ove američke kocke od kakaa premažite sa slasnim preljevom na bazi pistacija.

Da biste napravili ukusnu kremu od pistacija ne treba vam puno sastojka - orašasto voće sameljite u dobrom blenderu ili sjeckalici povrća te pomiješajte s nešto rastopljene bijele čokolade i slatkog vrhnja.

Prije mljevenja kratko blanširajte pistacije i ohladite ih – na taj način lakše ćete skinuti kožicu s ploda te dobiti pastu finije teksture i izraženije zelene boje. Ako želite skratiti cijeli proces možete kupiti već oljuštene pistacije ili kupiti već gotovu pastu od pistacija u trgovini.

Dubai brownie - sastojci: 250 g oguljenih pistacija

150 g bijelog šećera

140 g maslaca

100 g tamne čokolade

100 g bijele čokolade

60 g glatkog brašna

50 g smeđeg šećera

30 ml slatkog vrhnja za šlag

20 g nezaslađenog kakaa u prahu

2 velika jaja

1 čajna žličica ekstrakta vanilije

biljno ulje za premazivanje

prstohvat soli Dubai brownie - priprema: U loncu na štednjaku rastopite maslac sve dok se na zapjeni. Uklonite lonac s vatre pa u njega dodajte nasjeckanu tamnu čokoladu, ekstrakt vanilije i prstohvat soli. Miješajte dok se čokolade ne rastopi, a sastojci ne povežu. U dobivenu smjesu dodajte bijeli i smeđi šećer i nastavite miješati dok ne dobijete glatku smjesu. Pustite da se smjesa “odmori” i ohladi oko pet minuta. Potom umiješajte jaja, brašno i kakao u prahu. Ugrubo nasjeckajte oko 150 grama pistacija i umiješajte u smjesu. Smjesu prebacite u prethodno namašćenu kockastu posudu za pečenje brownieja. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 Celzijevih stupnjeva oko 20 do 25 minuta odnosno dok kolač nije pečen do kraja. Provjerite čačkalicom je li brownie pečen prije nego što ga izvadite iz pećnice. Dok se kolač peče, blanširajte ostatak pistacija u vrućoj zakuhanoj vodi. Blanširajte orašasto voće minutu-dvije, a potom ih ohladite u ledenoj vodi, ogulite kožicu i prebacite u blender. Blendajte sve dok se pistacije ne pretvore u pastu. U mikrovalnoj pećnici ili na pari rastopite bijelu čokoladu i pomiješajte je sa slatkim vrhnjem te pastom od pistacija. Kada se brownie ohladi, premažite ga ovom kremom. Po želji možete posuti nasjeckane pistacije na kolač. Dobar tek!

