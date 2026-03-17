Galerija 1 1 1 1 U Sjedinjenim Američkim Državama su podigli 3D printanje na novu razinu. Ne samo da na ovaj inovativan način grade obiteljske kuće, već i rade iznimno čvrste domove koji su otporni na požare, pa čak i ispaljene metke. Tvrtka 4DIFY u Kaliforniji planira izgraditi mini naselje sastavljeno od pet obiteljskih domova uz pomoć golemih robotskih printera.

Prvu kuću od 93 kvadrata isprintali su, odnosno završili u svega 24 dana u okrugu Yuba u Kaliforniji u veljači ove godine. Prodaju je, po cijeni od 325 tisuće eura, što je za petinu manje od uobičajene cijene u ovom području.

Kuća je izgrađena u 24 dana uz pomoć monumentalnih 3D printera (Foto: Profimedia)

4DIFY je građevinska tvrtka nove generacije koja mijenja način na koji se grade domovi, poručuju iz ovog start-upa. Ona koristi 3D tehnologiju tvrtke SQ4D u Kaliforniji koja jamči bržu, otporniju i održiviju gradnju. Specijalizirali su se za printanje betonskih ploča za izgradnju stambenih kuća s ojačanim, vatrootpornim i ekološki prihvatljivim konstrukcijama.

Nove tehnologije se koriste za ispis strukturnih komponenti u svega par dana – na ovaj način kuća se može izgraditi u relativno kratkom roku, a vrijeme gradnje se smanjuje za čak 75 posto.

Ovako kuća izgleda iznutra (Foto: Profimedia)

Ove 3D kuće su dizajnirana i da imaju do 50 posto bolju energetsku učinkovitost, iznimno su čvrste i otporne na vatru, plijesan i štetočine. Povrh svega, osnivač 4DIFY-ja Nan Lin tvrdi da su premije osiguranja za njihove 3D kuće znatno niže nego za klasično građene domove.

Kako izgleda kuća izgrađena uz pomoć 3D tehnologije, provjerite u fotogaleriji na početku ovoga teksta.

