Galerija 0 0 0 0 Dobar temeljac poboljšat će okus gotovo svakog slanog jela – upotrijebiti ga možete za pripremu juha, variva, umaka i gulaša. Na temeljcu možete skuhati rižu, tjesteninu, palentu, heljdinu kašu i brojne druge žitarice kako bi im podarili dodatan okus. Najbolje rezultate dobit ćete od povrtnih i mesnih temeljaca koje ste samostalno skuhali kod kuće, no poslužiti se možete i s onim kupovnim, u kocki i slično.

Što kada nemate kupovnog temeljca u kući i nemate vremena skuhati vlastiti od kostiju, a morate pripremiti nešto ukusno svojim ukućanima? Srećom, poslužiti se možete s različitim trikovima i sastojcima iz kuhinje da jelu dodate ekstra okus.

Brzinske zamjene za temeljac

Treba li vam mesni ili povrtni temeljac, zamijeniti ga možete običnom vodom u koju ste dodali nešto umaka od soje ili tamarija. Ovi će sastojci jelu podariti pikantnost i neodoljivi umami.

Ako ste u potrazi za umamijem, u vodi možete rastopiti i nešto miso paste , fermentirani proizvod od soje s dodatkom morske soli i enzima koji jede se u brojnim zemljama svijeta. Na raspolaganju su vam različiti proizvodi – od bijele miso paste preko žute do crvenog ili aka misoa. Slast jelu dat će i nešto umaka Worcestershire, a koji sadrži inćune, melasu, ocat, luk i češnjak.

Brzinski “temeljac” možete napraviti i od sušenih gljiva, primjerice vrganja ili shiitakea. Samo ih namočite ih u vrućoj vodi oko 10 minuta i poslije tekućinu koristite kao temljac. Dodatno nasjeckajte rehidrirane gljive i dodajte ih jelu.

Jelo možete podliti i kombinacijom vode te bijelog vina – te tako dodati svježinu i kiselost. Ako vam treba zamjena za temeljac za juhu, varivo ili gulaš pomiješajte jednu šalicu vruće vode s jednom žlicom koncentrata rajčice.

Jelo možete podliti i običnom vodom u koju ste dodali nešto maslinova ulja ili maslaca - kako bi mu dodali nešto više slasti. Ako na raspolaganju nemate temeljac, a hranu podlijevate samo običnom vodom, pojačate količinu začina i začinskog bilja koju koristite. U jelo ubacite sve od češnjaka preko nasjeckanog svježeg peršina do ružmarina.

Okus juhama, varivima i gulašima produbit će i mirepoix – francuski je to izraz za povrtnu bazu sastavljenu od stapki celera, mrkve i luka. Povrće je važno oguliti, očistiti i narezati na kocke u omjeru 1:2:1, odnosno po jedan udio celera i mrkve sljubiti s dva udjela luka. Povrće se ispirja na nešto masnoće oko 10 minuta dok ne omekša, a onda se dodaju drugi sastojci.

