Galerija 0 0 0 0 Prvo mjesto i laskava titula najsrdačnije županije u Hrvatskoj u 2026. godini pripala je Varaždinskoj županiji. Regija je to poznata po svojoj bogatoj povijesti, elegantnoj baroknoj arhitekturi i živahnoj kulturnoj sceni grada Varaždina, koji se često ističe kao jedan od najljepših gradova kontinentalne Hrvatske.

Uz šarmantnu povijesnu jezgru, posjetitelji ovdje mogu uživati u brojnim kulturnim događanjima, opustiti se u prirodi i istražiti lokalnu gastronomiju i tradiciju. Spoj kulturne baštine, raznolike turističke ponude i topline lokalnog stanovništva čini Varaždinsku županiju posebno privlačnom destinacijom za putnike, ističu recenzenti na platformi Booking.com.

Ponosni smo što je Varaždinska županija prepoznata kao najsrdačnija u Hrvatskoj. Ovo priznanje odražava predanost naših lokalnih domaćina, turističkih djelatnika i cijele zajednice koji svakodnevno rade na stvaranju autentičnih i nezaboravnih iskustava za posjetitelje.



Radujemo se što ćemo i dalje dočekivati putnike iz cijelog svijeta te dijeliti jedinstveni šarm, kulturu i gostoljubivost naše regije, pokazujući da smo doista destinacija s pričom i da je naša srdačnost prepoznata i izvan naših granica, komentirao je ovo priznanje Goran Mališ, direktor Turističke zajednice Varaždinske županije.

Karlovac, Hrvatska (Foto: Shutterstock)

Pet najsrdačnijih hrvatskih regija

Traveller Review Awards je godišnji program nagrađivanja Booking.coma kojim se odaje prizanje iznajmljivačima, hotelima i prijevoznicima za iznimno gostoljubivost i visoke ocjene putnika. Ovogodišnje nagrade temelje se na više od 370 milijuna provjerenih recenzija putnika iz cijelog svijeta.

Uz Varaždinsku županiju na popisu najsrdačnijih regija u Hrvatskoj našle su se i Vukovarsko-srijemska županija, Osječko-baranjska županija, Karlovačka i Krapinsko-zagorska županija.

Istraživanje je naručio Booking.com i neovisno je provedeno na uzorku od 32.106 odraslih osoba koje su u posljednjih 12 mjeseci od provođenja istraživanja bile na turističkom putovanju s noćenjem te planiraju putovati i dalje. Uzorak je uključivao odrasle iz SAD-a, Kanade, Španjolske, Italije, Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke, Nizozemske, Danske, Švedske, Hrvatske, Švicarske, Belgije, Irske, Austrije, Portugala, Meksika, Kolumbije, Brazila. Argentine, Indije, Kine, Hong Konga, Tajlanda, Singapura, Tajvana, Vijetnama, Južne Koreje, Japana, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Australije i Novog Zelanda.

