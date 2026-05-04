Fritata je talijansko jelo na bazi jaja i drugih sastojaka po želji - pripremiti se može s dodatkom sira, povrća, mesa i ribe. Peče se na tavi, a dovršava u pećnici pa se obično priprema u posuđu od lijevanog željeza koje se može staviti na štednjak i u pećnicu.

Za fini proljetni ručak ili večeru napravite fritatu s tikvicama i sirom - riječ je o vrlo jednostavnom jelu koje se može napraviti za oko pola sata. Ako jelu želite dodati još slasti - poslužite je s nešto dimljenog lososa.

Fritata s tikvicama i sirom - sastojci: 8 jaja

150 g tikvica

125 ml mlijeka

100 g naribanog tvrdog sira

1 manji luk

1-2 češnja češnjaka

biljno ulje po želji

sol i papar po želji

dimljeni losos po želji

svježe začinsko bilje po želji Fritata s tikvicama i sirom - priprema: U velikoj zdjeli izmutite jaja i mlijeko dok ne dobijete glatku smjesu. Posolite i popaprite po želji te umiješajte dvije trećine naribanog sira. U većoj tavi od lijevanog željeza zagrijte malo ulja po želji pa ne njemu prepirjajte luk i češnjak par minuta dok ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju. Pripazite da vam češnjak ne izgori. Potom ulijte smjesu na bazi jaja. Preko jaja stavite tikvice narezane na kolute, posolite ih i poparite po želji. Pospite fritatu s ostatkom naribanog sira. Sve zajedno stavite u prethodno zagrijanu pećnicu na 180 Celzijeva stupnja oko 20 do 25 minuta dok se jaja termički ne obrade do kraja i ne stisnu. Poslužite fritatu s nešto dimljenog lososa i svježeg začinskog bilja. Dobar tek!

