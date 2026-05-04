Fritata je talijansko jelo na bazi jaja i drugih sastojaka po želji - pripremiti se može s dodatkom sira, povrća, mesa i ribe. Peče se na tavi, a dovršava u pećnici pa se obično priprema u posuđu od lijevanog željeza koje se može staviti na štednjak i u pećnicu.
Za fini proljetni ručak ili večeru napravite fritatu s tikvicama i sirom - riječ je o vrlo jednostavnom jelu koje se može napraviti za oko pola sata. Ako jelu želite dodati još slasti - poslužite je s nešto dimljenog lososa.
Fritata s tikvicama i sirom - sastojci:
- 8 jaja
- 150 g tikvica
- 125 ml mlijeka
- 100 g naribanog tvrdog sira
- 1 manji luk
- 1-2 češnja češnjaka
- biljno ulje po želji
- sol i papar po želji
- dimljeni losos po želji
- svježe začinsko bilje po želji
Fritata s tikvicama i sirom - priprema:
- U velikoj zdjeli izmutite jaja i mlijeko dok ne dobijete glatku smjesu. Posolite i popaprite po želji te umiješajte dvije trećine naribanog sira.
- U većoj tavi od lijevanog željeza zagrijte malo ulja po želji pa ne njemu prepirjajte luk i češnjak par minuta dok ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju. Pripazite da vam češnjak ne izgori.
- Potom ulijte smjesu na bazi jaja. Preko jaja stavite tikvice narezane na kolute, posolite ih i poparite po želji. Pospite fritatu s ostatkom naribanog sira.
- Sve zajedno stavite u prethodno zagrijanu pećnicu na 180 Celzijeva stupnja oko 20 do 25 minuta dok se jaja termički ne obrade do kraja i ne stisnu. Poslužite fritatu s nešto dimljenog lososa i svježeg začinskog bilja. Dobar tek!
