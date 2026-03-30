Galerija 3 3 3 3 Uskrsni tjedan pun specijaliteta je pred nama, a mi vam nudimo alternatiivu i neke prijedloge koje biste mogli uvrstiti na "stalni" jelovnik. Sva ova jela nije problem pripremiti, neka samo zahtjevaju malo više vremena. Bez obzira na dan u tjednu, čini nam se kako, ako budete slijedili ove prijedloge, ovaj tjedna će biti nezaboravno gurmansko iskustvo.

Ponedjeljak 30.3. - Varivo od leće

Fakes je vrlo jednostavno varivo od leće, krumpira, mrkve i celera koje se začinjava origanom i lovorovim listom, a na kraju kuhanja dodaje se i vinski ocat, koji jelu daje posebnu dubinu okusa. Fakes se najčešće priprema od zelene ili smeđe leće, a obvezno ga poslužite s kriškom domaćeg kruha. Po želji možete dodati i nekoliko komadića feta sira. Recept potražite ovdje.

Utorak 31.3. - Odmotana sarma

Evo recepta za dane kada vam se jede omiljeno jelo, a nemate puno vremena. Ovaj složenac pripremit ćete lako, ako slijedite naš recept .

Srijeda 1.4. - Gusta riblja juha

Za bouillabaisse, odnosno gustu riblju juhu, kažu da je bolja od brujeta. Ovo jelo ribara nije teško pripremiti, samo odaberite dobre komade ribe i plodova mora. Mi vam donosimo originalni recept , za koji se smatra onaj koji potječe iz Marseillea.

Četvrtak 2.4. Glazirane mrkve iz pećnice

Ovo jelo moglo bi vam postati omiljeni prilog ili čak zvijezda stola u brojnim trenutcima. Da biste transformirali obične mrkve u najfinije jelo, potrebna su vam tek četiri sastojka: ekstradjevičansko maslinovo ulje, ljuti umak, javorov sirup i sol. Recept potražite ovdje .

Petak 3.4. - Srdele iz pećnice

Ručak s kojim nikad nećete pogriješiti. Jednostavno jelo koje će vam otkriti sve okuse mora. Priprema je jako jednostavna doslovno vam trebaju samo maslinovo ulje i sol. Dodajte još začina prema želji, a recept potražite ovdje .

Subota 4.4. Pašticada

Pašticada je kraljica dalmatinske kuhinje, kojoj se treba posvetiti kako bi dobila punoću okusa. Najvažnije je odabrati dobar komad mesa, poput goveđeg frikandoa. Za ovaj specijalitet potrebno je strpljenja, ali će se svaka minuta na kraju isplatiti. Recept potražite ovdje.

Nedjelja 5.4. - Košarice sa šunkom i jajem