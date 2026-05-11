Galerija 30 30 30 30 Sezona kampiranja ponovno kuca na vrata, a s njom na Jadran stižu i brojni turisti u svojim neobičnim kućama na kotačima. Naš suradnik Romeo Ibrišević uhvatio je svojim objektivom mnoge zanimljive i drugačije kampere - od prenamijenjenih starih vojnih i vatrogasnih vozila, velikih kamiona i autobusa, pa sve do traktora koji vuku male kamp-prikolice i automobila sa šatorima na krovu – svako vozilo krije svoju posebnu priču i način života na putu.

Fotografije ovih neobičnih vozila, koja će i ove godine pristizati u kampove uz more, svjedoče o slobodi putovanja, avanturi i želji da se doživi nešto drugačije. Mnogi od tih putnika prelaze tisuće kilometara kako bi stigli do hrvatske obale, a razlozi zbog kojih biraju upravo ovakav način putovanja često su jednako zanimljivi kao i vozila kojima dolaze.

Ovi su neobični kamperi "uhvaćeni" u autokampu u Omišlju. O tim ljudima, njihovim životnim pričama i neobičnim putujućim domovima, otkriva nam Romeo, napisat će knjigu Luka Majcan, direktor kampa. "Upravo me on godinama zvao svaki put kada bi u kamp stigla neka osebujna putujuća kuća, znajući da takvi prizori ne prolaze nezapaženo i da iza svakog vozila stoji jedna posebna avantura."

Ostala je samo sjeta: Nekoć crni biser Jugoslavije, danas uspomena na zlatna vremena kada je ondje nastupao Luciano Pavarotti +10