Varivo od graha sjajan je izbor za ručak ili večeru. Ako nemate vremena za namakanje graha i kuhanje suhih zrna, poslužiti se možete i konzervama. Varivo će imati puniji i zanimljiviji okus ako iskoristite nekoliko različitih vrsta graha – upotrijebite bijeli, smeđi, šareni ili čak crni grah.

Mljeveno meso nije uobičajeni sastojak variva od graha na ovom prostoru – ali je uobičajena praksa u Meksiku i Latinskoj Americi. Mi vam danas predlažemo grah s dodatkom mljevene piletine ili puretine.

Varivo možete začiniti različitim začinima, a ponajbolje bi bilo začinskom mješavinom za taco. Riječ je o mješavini koja obično sadržava kumin, origano, čili, papriku u prahu, češnjak i luk u prahu, sol i papar. Ovako ga možete napraviti kod kuće.

Varivo od graha iz konzerve i mljevenog mesa - sastojci: 800 ml sjeckane rajčice iz konzerve

450 g mljevene puretine

400 ml pasirane rajčice

200 g kukuruza šećerca

3 konzerve graha od 400 g po želji

2 paprike

1 luk

1-2 češnja češnjaka

2 žlice taco začinske mješavine

biljno ulje po želji

sol i papar po želji Varivo od graha iz konzerve i mljevenog mesa - priprema: U većem loncu zagrijte nešto biljnog ulja pa na njemu prepirjajte luk i papriku – pirjajte oko pet minuta dok povrće ne omekša. Potom dodajte mljeveno meso i nastavite sve zajedno pirjati oko 10 minuta dok meso ne dobije zlatno-smeđu boju. Dodajte i nasjeckani češnjak i pirjajte ga oko pola minute. Sadržaj lonca podlijte s pasiranom i sjeckanom rajčicom. Sve dobro promiješajte. Dodajte i grah iz konzerve koji ste prethodno ocijedili i isprali pod mlazom čiste vode. U lonac dodajte i kukuruz šećerac iz konzerve te začinite s taco začinskom mješavinom. Kuhajte varivo na laganoj vatri oko 15-ak minuta uz povremeno miješanje dok se okusi ne sljube, a meso termički ne obradi do kraja. Poslužite grah s malo kiselog vrhnja, svježeg avokada ili čipsa od tortilje. Dobar tek!

