Varivo od graha sjajan je izbor za ručak ili večeru. Ako nemate vremena za namakanje graha i kuhanje suhih zrna, poslužiti se možete i konzervama. Varivo će imati puniji i zanimljiviji okus ako iskoristite nekoliko različitih vrsta graha – upotrijebite bijeli, smeđi, šareni ili čak crni grah.
Mljeveno meso nije uobičajeni sastojak variva od graha na ovom prostoru – ali je uobičajena praksa u Meksiku i Latinskoj Americi. Mi vam danas predlažemo grah s dodatkom mljevene piletine ili puretine.
Varivo možete začiniti različitim začinima, a ponajbolje bi bilo začinskom mješavinom za taco. Riječ je o mješavini koja obično sadržava kumin, origano, čili, papriku u prahu, češnjak i luk u prahu, sol i papar. Ovako ga možete napraviti kod kuće.
Varivo od graha iz konzerve i mljevenog mesa - sastojci:
- 800 ml sjeckane rajčice iz konzerve
- 450 g mljevene puretine
- 400 ml pasirane rajčice
- 200 g kukuruza šećerca
- 3 konzerve graha od 400 g po želji
- 2 paprike
- 1 luk
- 1-2 češnja češnjaka
- 2 žlice taco začinske mješavine
- biljno ulje po želji
- sol i papar po želji
Varivo od graha iz konzerve i mljevenog mesa - priprema:
- U većem loncu zagrijte nešto biljnog ulja pa na njemu prepirjajte luk i papriku – pirjajte oko pet minuta dok povrće ne omekša. Potom dodajte mljeveno meso i nastavite sve zajedno pirjati oko 10 minuta dok meso ne dobije zlatno-smeđu boju. Dodajte i nasjeckani češnjak i pirjajte ga oko pola minute.
- Sadržaj lonca podlijte s pasiranom i sjeckanom rajčicom. Sve dobro promiješajte. Dodajte i grah iz konzerve koji ste prethodno ocijedili i isprali pod mlazom čiste vode. U lonac dodajte i kukuruz šećerac iz konzerve te začinite s taco začinskom mješavinom.
- Kuhajte varivo na laganoj vatri oko 15-ak minuta uz povremeno miješanje dok se okusi ne sljube, a meso termički ne obradi do kraja.
- Poslužite grah s malo kiselog vrhnja, svježeg avokada ili čipsa od tortilje. Dobar tek!
