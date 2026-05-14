Galerija 16 16 16 16 Zagrebačka gastronomska scena od danas je postala bogatija za mjesto u kojem se uživa u specijalitetima Italije. MasterChef Ivan Temšić, koji nas je u programu Nove TV oduševljavao svojim kreacijama, zajedno s partnerima predstavio je jelovnik restorana Mamma Mia, koji otkriva koje sve delicije nudi ova moderna trattoria.

"Od vrhunskih sastojaka do pažljivo biranih vina, svaki detalj na ovoj novoj gastro adresi osmišljen je kako bi prkosio gastronomskoj monotoniji i pokazao da prava talijanska kuhinja nije samo velika količina sira. „Pizza i tjestenina? Naravno, to se podrazumijeva, ali puno smo veću pažnju dali autentičnoj talijanskoj kuhinji koja slavi vrhunsku namirnicu. Od bogatih, svilenkastih umaka koji grle svježu tjesteninu, do pizza i visoke kvalitete sastojaka, poput prave fior di latte mozzarelle i aromatičnog bosiljka – uistinu se predano radilo da Italija dobije svoj mali kutak i u Zagrebu.“, objasnio je Ivan Temšić.

Na jelovniku će se naći i burrata s jagodama i pršutom, beef carpaccio, arancini, pizze, rižoto alla Milanese s pohanim telećim kotletom, pileća parmigiana i njoki s telećim raguom te tostiranim lješnjacima. Tiramisu i cannoli zasladit će svaki kraj vašeg opuštenog ručka, brzinskog gableca ili duge romantične večere u Mamma Mii.

Svi koji žele uživati u kreacijama izuzetno talentiranog Ivana Tešića mogu se zaputiti na zagrebačku Savicu, u Lastovsku ulicu, gdje će ih dočekati karirani stolnjaci, pažljivo birani detalji i opuštena atmosfera..