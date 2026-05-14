Galerija 14 14 14 14 Mažuranićev trg od idućeg tjedna ponovno postaje jedno od najzabavnijih mjesta u gradu jer se vraća Beats&Bites – jedan od najomiljenijih proljetnih festivala među zagrebačkom publikom. Festival počinje u četvrtak, 21. svibnja, i trajat će sve do nedjelje, 31. svibnja, a tijekom 11 dana donosi bogat muzički program, najbolje street food hitove, druženja i brojne zabavne aktivnosti.

Beats&Bites se održava već šestu godinu zaredom, a posebno je popularan među mlađom publikom koja ga je pretvorila u nezaobilazno proljetno okupljanje u Zagrebu.

Od birria tacosa do tradicionalne kuhinje: evo što nas čeka

Posjetitelji će ovog puta imati priliku isprobati razna jela i pića na čak devet kućica – od kojih je sedam s hranom te dvije s koktelima i pićima. Na kućicama će se predstaviti neki od najomiljenijih zagrebačkih restorana i street food koncepata, od kojih su neki dio stalne postave, a neki stižu po prvi puta i sa sobom donose nova iznenađenja i viralne hitove u nastanku.

Crofna, omiljena slatka adresa među domaćom publikom, se vraća na Beats&Bites sa svojim prošlogodišnjim hitom – jagodama s čokoladom, pistacijom i kadaifom, ali i limited edition kroasanima koji stižu u potpuno novim okusima i kombinacijama. Taboo Taqueria na festival donosi najpopularnije meksičke street food okuse, među kojima se posebno ističu birria i quesabirria tacosi, dok će noviteti biti burrito te svježe voće posuto tahinijem i sirupom.

Vraća se i jedna od najomiljenijih festivalskih kućica – Kužina, poznata po najvećim redovima i inovativnoj ponudi jela. Ovoga puta u ponudi će imati već popularni smash beef kroasan, ali i pulled pork varijantu. Osim toga, pripremaju i 2 sendviča za koje već sada predviđamo da će biti apsolutni hit, a radi se o ciabatta pulled pork sendviču i biftek sendviču u ciabatti od kojeg nam već sad sline cure. Nisu izostavili ni mnogima omiljeni desert – brownie sa sladoledom i pistacijom, a u nudit će i mini palačinke s Linoladom i Nutellom.

Ove sezone stalnoj postavi pridružuju se i neka nova, ali dobro poznata imena, poput Gradske kavane koja će se predstaviti s omiljenim jelima tradicionalne zagrebačke kuhinje u modernom izdanju. Na meniju će im se tako naći zagrebački s restanim krumpirom, purica s mlincima, štrukli i tatarski biftek na briocheu. Meni će tijekom festivala i izmijeniti pa će posjetitelji moći probati i njihove goveđe obraze s njokima i teleći rižoto. U ponudi će imati i dnevni izbor tradicionalnih slastica, poput kremšnita i gibanice. Ovim menijem Gradska Kavana ujedno i premijerno predstavlja i najavljuje novi smjer njihove kuhinje u nadolazećem jesenskom razdoblju.

Ni ljubitelji azijske kuhinje neće ostati razočarani jer na Beats&Bites po prvi put stiže i Jellyfish in Space koji će, osim svojih vrlo popularnih bunsa u nekoliko varijanti, nuditi i sushi te pork i Vege gyoze . Još jedan zanimljiv novitet je Chicky’s, kućica posvećena american style piletini koju će imati u više varijanti – od pilećih stripsa sa specialty umakom do Hot honey chicken sendviča i tortilje s piletinom, a posebno nas veseli i soft serve sladoled koji neodoljivo podsjeća na legendarni McSundae. Od noviteta, tu je i The Spot ekipa koja je u vrlo kratkom roku postala poznata kao jedno od mjesta s najboljim smash burgerima u gradu, a na festival donose svoje klasike poput Hot Spota i Holy Smokea, ali i limited edition “IN-N-OUT style” burger koji će se moći probati samo na Beats&Bitesu. Vege opcija na meniju im je Spicy kimchi mayo batat, prefini snack za sve ljubitelje ljutog.

Tipsy Street Bar, osim za najbolju atmosferu na festivalu, zadužen je i za odlične koktele zanimljivih naziva i još zanimljivijih okusa, kao i za kratka pića koja se u kasnijim satima najviše naručuju, poput Bumbu ruma, Heritage pelina i Maraska rakija. A da pića bude dovoljno, pobrinuo se i Monkey Cocktail bar čiji će barmeni pripremati neke od najboljih koktela koje ćete ikada probati.

Pop-up gostovanja koja će svi htjeti uloviti

Jedna od najvećih novosti ovogodišnjeg izdanja su i pop-up gostovanja popularnih domaćih ugostitelja, restorana i barova koji će se svakodnevno izmjenjivati na posebnom festivalskom štandu. Organizatori još uvijek nisu otkrili cijeli popis, no poznato je kako će među gostima biti novootvoreni Ti-ra-mi-su studio, sa svojim viralnim tiramisuom u kutijicama, kao i jedna od najpoznatijih zagrebačkih konoba, Mašklin i Lata, sa svojim štruklama za koje se nerijetko priča da su najbolje u gradu. U pop-up izdanju predstavit će se i novootvoreni talijanski restoran Mamma Mia by chef Ivan Temšić, Streetfood by Tom Gretić, Rougemarin, omiljeni sljemenski restoran Grafičar te još jedan viralni hit – Rollin.hr s cimet rolicama u raznim okusima. Za točne dane i datume gostovanja, pratite društvene mreže festivala, gdje će uskoro objaviti cijeli popis.

Uređenje koje će ponovno osvojiti društvene mreže

Poseban dio ovogodišnjeg Beats&Bites iskustva bit će i vizualni identitet festivala koji će Mažuranićev trg ponovno pretvoriti u jednu od najfotogeničnijih lokacija u gradu. Cijeli festival bit će uređen u atraktivnoj disco wilderness temi pa nas očekuje spoj metallic i silver detalja, različitih džunglastih biljaka i motiva, posebno uređenih zona za druženje i prepoznatljivih foto kutaka. Vraćaju se i omiljene disco kugle koje će “visjeti s neba” i dodatno pridonijeti atmosferi zbog koje ovaj festival iz godine u godinu postaje jedno od najpopularnijih proljetnih događanja u gradu.

Zabavne aktivnosti tijekom cijelog festivala

Kao i svake godine, festival neće biti rezerviran samo za hranu i piće. Svaki dan bit će ispunjen raznim zabavnim sadržajima – od nekoliko radionica poput Sip&paint by Lillet, Flower workshop by Tvoje.hr, Meal prep with Hungry Mile radionice by Metro, Koktel radionice by Ivan Mlivić x Maraska do Kviza znanja, Beer pong i bela turnira. Posjetitelji će moći pratiti i live prijenos finala Lige prvaka, a unutar festivala bit će uređene posebne zone s raznim aktivnostima i mogućnostima osvajanja odličnih nagrada.

Tijekom dana posjetitelji će moći uživati u chill zoni by Bavaria na ogromnim lazy bagovima, a oni aktivniji moći će se okušati u dvoboju ping-ponga ili stolnog nogometa, kao i u PeTe gađanju koša ili boćanju. Sportsko-zabavnu zonu osigurao je i Mlinar, kroz velike Jenga blocks koje će zabavljati posjetitelje svakoga dana. Jameson je također pripremio zabavnu aktivnost – Ring toss na bačvi koji će biti zanimljiv svim onima koji dođu u paru, ili ekipi pa tako dane i večeri na festivalu iskoriste i za malo zdravog natjecanja.

Svi koji dođu na Mažuranac moći će se slikati u preslatko uređenom Fini-mini noodles kutku, ali i isprobati neke od njihovih mini igara, poput razvezivanja noodlesa i natjecanja u jedenju noodlesa. Pobjednike, naravno, očekuju nagrade. Spas u toplim sunčanim danima koji su pred nama pružit će i HelioCare zona u hladu u kojoj će uvijek biti spreman SPF faktor, ali i zabavni mini-kvizovi o štetnosti sunca i skin-careu.

Najbogatiji glazbeni program dosad

Organizatori najavljuju i najbogatiji DJ program dosad, pri čemu će svaka večer biti tematski organizirana. Tako nas očekuju latino night, afro house večeri, najveći pop, r'n'b i trap hitovi, dnevni partyji i još mnogo toga zbog čega će Mažuranac ponovno postati jedno od najživljih mjesta u gradu.

Detaljan program organizatori će objaviti na svojim društvenim mrežama pa ih svakako vrijedi pratiti kako ne biste propustili nijednu od brojnih aktivnosti i iznenađenja.

Sve upućuje na to da će Mažuranac i ove godine biti “the place to be” tijekom tih 11 dana pa savjetujemo da zabilježite kalendare i posjetite Beats&Bites.

Ulaz na festival je besplatan, a radno vrijeme je radnim danima od 16 do ponoći te vikendom od podneva.

Najbolji izbor za preseljenje? U ovoj europskoj zemlji prosječna je mjesečna plaća 8249 eura +0