Galerija 9 9 9 9 Zagreb u svibnju ponovno postaje središte barske industrije uz treće i dosad najkonkretnije izdanje Copy Taste festivala koji u grad dovodi elitu s liste World’s 50 Best Bars. Od stručnih panela u Petom Kupeu do potpuno novog koncepta brunch gostovanja, program donosi fantastičan spoj globalnih trendova i regionalne kreativnosti. I ove godine cijela priča kulminira velikim open-air partyjem u Petom Kupeu, gdje najbolji barovi regije pripremaju svoje signature koktele uz vrhunske DJ-e i odličnu atmosferu.

Nakon što je prošle godine napunio Peti Kupe i zagrebačke barove te uspješno testirao teren u Beogradu, Copy Taste festival se vraća kući u svom dosad najozbiljnijem izdanju. U četvrtak i petak, 14. i 15. svibnja, metropola ponovno preuzima ulogu domaćina najboljim barmenima svijeta i regije, ovog puta uz još konkretniji i dinamičniji sadržaj. Ovogodišnja priča spaja lokalnu kreativnost s globalnom izvrsnošću na lokacijama od Petog Kupea do najboljih zagrebačkih barova.

Četvrtak, 14. svibnja: edukacija i večer sjajnih guest shiftova

Prvi dan Copy Tastea u Petom Kupeu posvećen je struci. Umjesto klasičnih predavanja, edukacijski moment osmišljen je kroz panele i seminare koji potiču razmjenu iskustava u opuštenoj atmosferi. Teme poput budućnosti regionalne scene i svjetskih trendova moderirat će vodeća imena kao što su međunarodno priznata stručnjakinja za barsku industriju i dugogodišnja predsjednica akademije za The World's 50 Best Bars Arina Nikolskaya i osnivač platforme Top 500 Bars, koja koristi digitalne algoritme i big data za rangiranje barova širom svijeta Anthony Poncier.

"Ideja nam je da edukativni dio Copy Taste festivala bude prostor razmjene ideja u kojem se brišu granice između predavača i publike. Dovodimo ljude koji su prepoznati na globalnoj razini kako bismo našoj sceni omogućili uvid u trendove koji dolaze, ali na način koji je organski i primjenjiv u našim barovima. Naš je cilj ojačati regionalnu zajednicu kroz dijeljenje znanja i zajedničko podizanje kvalitete cijele industrije", objasnio je Dominik Bečvardi, suorganizator Copy Taste festivala i suvlasnik zagrebačkog bara Peaches&Cream.

Večernji sati rezervirani su za ekskluzivna gostovanja barova s liste World’s 50 Best Bars. Posjetitelji će diljem Zagreba moći isprobati koktele barmena iz milanskog Moebiusa (7. bar svijeta), pariškog The Cambridge Public Housea (20. bar svijeta), atenskog Barro Negra (svjetski lideri u tequili i mezcalu), slovačkog Mirrora (jedan od najinovativnijih barova današnjice i predvodnici u novijem pristupu razvija hotelskih barova) te firentinskog Localea (22. bar svijeta).

Mišel Posavac suorganizator Copy Taste festivala i suvlasnik bara Peaches&Cream istaknuo je važnost ovogodišnjeg izbora: „Dovodimo barove koji su trenutno na samom vrhuncu, od Moebiusa koji je proglašen najboljim restoranskim cocktail barom na svijetu do tima iz Pariza koji nosi titulu najboljeg barskog kolektiva. To je velika stvar za našu lokalnu scenu jer barmeni i gosti dobivaju direktan uvid u najnaprednije svjetske tehnike i uslugu.“

Petak, 15. svibnja: new wave brunch guest shiftovi i veliki open-air party u Petom Kupeu

Brunch guest shiftovi potpuno su novi koncept kojim započinje drugi dan Copy Tastea. Idealna je ovo prilika za sve koji vikend žele započeti već u brunch vrijeme i pripremiti se za veliko finale Copy Taste festivala. U pet zagrebačkih barova; Broom 44, Tender, Cynic, Holographik Space i Gradskoj kavani, od 11.00 do 13:00 sati gostovat će new wave barovi te spojiti kulturu doručka i kave s koktelima i party atmosferom te kreirati odličnu zabavu. Koktele će pripremati mladi, inovativni timovi iz poljskog Taga, mađarskog Hotsy Totsyja, grčkog bara Phillia, rumunjskog bara Teoria i grčkog bara Purovōku Project. Među barmenima koji predstavljaju new wave svakako valja istaknuti i ime Atille Busa, renomiranog stručnjaka za barsko poslovanje i inovativnog kreativnog lidera koji svojim dolaskom podržava ovaj zagrebački festival barmenstva.

Kao i prethodne dvije godine vrhunac Copy Tastea je veliki open-air party u dvorištu Petog Kupea koji počinje u 17:00 sati. Barmeni iz šest najboljih barova regije; splitskog Strings Bara, sjevernomakedonskog Casa Bara, slovenskog bara Silk & Fizz, bosanskohercegovačkog bara Okosh Bokosh, Riddle Bara iz Srbije te crnogorskog bara Kokotov rep pripremat će svoje pažljivo odabrane signature koktele.

"Ponosni smo što je Copy Taste u samo tri godine postao projekt koji veže regionalnu kreativnost sa svjetskom izvrsnošću. U dvorište Petog Kupea ne dolaze samo barovi, dolaze vrhunski kreativci koji kroz svoje signature koktele prezentiraju čisti identitet bara iz kojeg potječu. To je prezentacija predanosti, vizije i vrhunske razine usluge koju naša regija danas nudi svijetu. Zagreb ovime potvrđuje da je metropola koja može ponuditi iskustvo na najvišem svjetskom rangu”, objasnio je Bečvardi.

Uz vrhunsku pripremu koktela, atmosferu će do kasnih sati podgrijavati DJ Pips, Mirzaisfab i Hrwoe, a tu je i gastronomski kutak s izvrsnom hranom koja se sjajno slaže uz ponudu koktela. Ulaz na Copy Taste festival u petak je kao i do sada - besplatan.

DETALJAN RASPORED GOSTOVANJA:

Četvrtak, 14. 05. – guest shiftovi (50’s Best Bars):

· Roots ugošćuje Tag (Poljska) – 20:30 h

· Peaches & Cream ugošćuje Moebius (Milano, IT) – 21:30 h

· Blend Bar ugošćuje The Cambridge Public House (Pariz, FR) – 19:00 h

· KOi ugošćuje Barro Negro (Atena, GR) – 21:30 h

· Landsky bar ugošćuje Mirror bar (Bratislava, SK) – 19:00 h

· Urania bar ugošćuje Locale Firenze (Firenca, IT) – 20:30 h

Petak, 15. 05. – Brunch guest shiftovi (new wave barovi, 11:00 – 13:00 h):

· Tender ugošćuje Atillu Busa (Mađarska)

· Broom 44 ugošćuje Phillia bar (Grčka)

· Cynic ugošćuje Teoria bar (Rumunjska)

· Holographik Space ugošćuje Purovōku Project (Grčka)

· Gradska kavana ugošćuje Hotsy Totsy (Italija)

