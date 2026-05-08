Vikendi, nažalost, često prebrzo dođu i prođu, a naši planovi ostanu u nekoj ladici ili Whatsapp grupi iz koje se nikad ne izbave. Kad se to napokon i dogodi, često se zateknemo kako ne znamo odakle krenuti, što posebno vrijedi u Slavoniji i Baranji.

Ovdje se na svakom koraku i u svakom trenutku slave sunce, zelenilo, vrhunsko vino i izvrsna hrana. Posebno je živo u proljeće i rano ljeto dok je na snazi čuveni produženi vinski mjesec koji traje skoro tri kalendarska i s vinom sparuje najbolje od regije - izvrsnu domaću gastronomiju, bujnu prirodu, umjetnost, nezaboravne poglede na Dunav, pa čak i sport i rekreaciju. Ljeto je obojeno tradicijom u vrijeme Đakovačkih vezova, dok se jesen na velika vrata dočekuje na poznatom osječkom festivalu HeadOnEast.

Svjesni da ovaj kratki pregled donosi nove dileme, preuzeli smo na sebe zadatak sastaviti akcijski plan za svladavanje raznih vrsta izleta i prohtjeva. Vjerujemo kako se svatko može pronaći najmanje u jednoj, po nama savršeno sparenoj, slavonsko-baranjskoj kombinaciji.

1. Vino i destinacija

Za hedoniste, sve kojima treba izlika za izlet, kao i one koji znaju da vinska čaša nikad ne dolazi sama

Ovoj kategoriji putnika kalendar događaja treba služiti kao homepage. Kao i život u Slavoniji i Baranji, nerijetko se eventi vrte oko vina i vinske tradicije. Već tradicionalni tromjesečni Vinski mjesec Osječko-baranjske županije vodi nas kroz sva četiri vinogorja regije – erdutsko, baranjsko, đakovačko i feričanačko – koja, svako na svoj način, slave bogatu tradiciju. Predlažemo ili redovno pratiti kalendar pa jedan od evenata spariti s istraživanjem, ili za cjeloviti doživljaj rezervirati prvi vikend listopada za HeadOnEast. U ovoj kategoriji vrijedi samo jedno pravilo: svaki je događaj dovoljno dobra izlika, a svaki plan samo okviran.

Bansko brdo (Foto: Turistička zajednica Osječko-baranjske županije, Marko Banić)

Wine & Picnic / Wine & Art, Aljmaš i Erdut

Spari sa šetnjom erdutskim vinskim poluotokom, razgledavanjem najveće vinske bačve u upotrebi u vinariji Erdut, pogledom na zalazak sunca nad Dunavom u vinariji i destileriji K55 ili kod Brzice, ali i posjetom crkvi i memorijalnom centru Svetiša Gospe od Utočišta u Aljmašu.

Pr (Foto: Turistička zajednica Osječko-baranjske županije , Daniel Asztalos)

Večer vina i umjetnosti / Wine & Walk i Urban Wine Party / HeadOnEast , Osijek

Spari s istraživanjem grada na Dravi, šetnjom najdužom riječnom promenadom u Hrvatskoj, vožnjom na ekološkoj kompi do poznatog zoo vrta Osijek, kavicom na suncu ili čak kupanjem na Kopiki. Tradicionalan lokalni ručak na dohvat je ruke u restoranima Meandar, Projekt 9, Čarda kod Baranjca ili Čingi lingi čarda.

Vinski mjesec, OBŽ program (Foto: Turistička zajednica Osječko-baranjske županije)

Vinatlon, Zmajevac / Wine & Walk, Baranja

Spari s večerom u jednom od poznatih baranjskih ruralnih restorana (bilo to kod Josića, Kod Varge, u Baranjskoj priči, Didinom Konaku, Citadeli, Daroczu…). U starom podrumu povijesne vinarije Belje nauči sve o 500 godina dugoj tradiciji ili se divi pravom vinskom pogledu koji se pruža s obližnjeg vidikovca. U Zmajevcu posjeti i Vinarium Borarium, jednu pravu baranjsku odu vinskoj tradiciji. Kod Gerštmajera ili Kolara možeš na vino, na hranu, ali i na čašicu razgovora.

Wine&Walk Baranja (Foto: TZ Baranje, Nenad Milić)

2. Bicikl i guske

Za one koji vole pokret, prirodu i malo avanture bez previše buke

Znamo da je ovoj kategoriji putnika čak i odmor aktivan, a Slavonija i Baranja spremne su na taj izazov. Tvoj je homepage Outdoors, a najkraći put do avanture čeka iza jedne od brojnih biciklističkih ili pješačkih ruta.

Tenisice ili gojzerice

Spari s ruksakom, fotićem i pomno isplaniranom pauzom za ručak ili zalazak sunca. Erdutski zeleni krug sam će te odvesti pod Stari dud kod Zlatice, dok će Put grofova u nekadašnjem dvorcu, a današnjem zavičajnom muzeju Našice predstaviti život plemićke obitelji Pejačević. Ručati je najslađe uz ribnjak, u istoimenom restoranu.

Kurija Mihalović (Foto: Turistička zajednica Osječko-baranjske županije , Marko Banić)

Bicikl

Spari s bujnom prirodom i životinjskim svijetom. Za one koji žele vjetar u kosi bez previše naprezanja predlažemo najam e-bike Baranja u Popovcu pa pravac vidikovci! S onoga kod batinskog spomenika pruža se najširi dunavski pogled na tri države, s Trojnaša pogled puca u 360 stupnjeva, dok nagradu za najbolji osjećaj spuštanja niz vinsku cestu odnosi vidikovac vinarije Belje na Banskom brdu. Za fotić je najbolje da uvijek bude spreman, jer neizbježan dio baranjskog krajolika su guske, ovce i drugi gosti iznenađenja.

Bicikliranje u Dražu (Foto: Turistička zajednica Osječko-baranjske županije, Matko Mance)

Vesla

Spari s promatranjem ptica i ostalog životinjskog svijeta Kopačkog rita, SUPanjem na dunavskoj plaži u Dražu, ili otkrivanjem rukavaca Dunava u kajaku ili kanuu u aranžmanu eko centra Zlatna Greda.

Plaža Draž (Foto: Turistička zajednica Osječko-baranjske županije , Marko Banić)

3. Hrana i odmor (uz malo kulture i konja)

Za one koji znaju da je pravi luksuz usporiti i prepustiti se iskustvu

Ova kategorija putnika dobro se slaže sa svakom drugom, jer kome nije drag suputnik koji zna ugoditi i sebi i drugima, a često u obliku jednog od lokalnih specijaliteta skriva i pokojeg asa u rukavu.

Baranjski ruralni restorani

Spari s dobrim društvom, vrhunskim vinom, živom glazbom uz večeru vikendom, ali i zanimljivim iskustvima u blizini. Za odmor nakon baranjskog ručka vrijedi zastati u radionici keramike Asztalos gdje poznati keramičar rado dočekuje svakog gosta na unaprijed dogovorenim radionicama, piću ili razgledavanju galerije. Ne znamo je li nam draža njegova keramika ili zelena oaza s jezercem kraj starog mlina.

Baranjska kuća (Foto: Turistička zajednica Osječko-baranjske županije , Marko Banić)

Moderna i fusion kuhinja u gradovima

Spari s istraživanjem znamenitosti gradova. Primjerice, nakon modernog slavonskog ručka u Loori ili azijskog u restoranu Omakase u Đakovu (iako može to i tradicionalno u Ambaru ili Kući dida Tunje) svakako posjeti impozantnu đakovačku katedralu i svjetski poznatu ergelu lipicanaca, ali za pravi doživljaj ovih veličanstvenih životinja ne preskoči niti pastuharnu Ivandvor. Kad smo već kod modernog, novootvoreni luksuzni hotel Diaco odličan je izbor za odmor.

Katedrala Đakovo (Foto: Turistička zajednica Osječko-baranjske županije , Hrvoje Jurić)

Wellness

Spari s luksuzom za sebe i druge. Iskustvo cjelovite brige o duhu i tijelu poseban je doživljaj s pogledom na more ravnice u hotelu Materra, a proslava svake posebne prilike uz lokalne specijalitete u Crnoj svinji već je standard za impresioniranje svih uzvanika. U Kuriji Mihalović u Feričancima svaki se gost osjeća kao plemstvo, posebice uz posjet vinariji Enosophia i vožnju kočijom kroz šumu i vinograd do vidikovca Goveđa glava.

Wellness, hotel Materra (Foto: Turistička zajednica Osječko-baranjske županije , Ryan Saddik)

Pr (Foto: Turistička zajednica Osječko-baranjske županije)