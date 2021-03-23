Mrkve su gotovo uvijek tu negdje u hladnjaku, spremne za juhu ili varivo. No ovog Uskrsa zaslužuju malo više pažnje – i mjesto na blagdanskom stolu. Uz nekoliko jednostavnih sastojaka, ovo skromno povrće pretvara se u prilog koji bez problema može stati uz bok glavnim jelima, ali i zablistati kao lagano predjelo.

Kombinacija slatkog i blago ljutkastog okusa daje pečenim mrkvama novu dimenziju, dok pečenje u pećnici izvlači njihovu prirodnu slatkoću i stvara onu neodoljivu karameliziranu koricu.

Jednostavno, a efektno

Da biste transformirali obične mrkve u najfinije jelo, potrebna su vam tek četiri sastojka: ekstradjevičansko maslinovo ulje, ljuti umak, javorov sirup i sol. Ako nemate javorov sirup, zamijeniti ga možete i medom. Ovo jelo izgleda kao da ste se oko njega potrudili puno više nego što zapravo jeste.

Poslužite ih kao prilog uz uskrsno pečenje, bilo da je riječ o janjetini, piletini ili šunki, ili ih pretvorite u proljetno predjelo – na kremastom hummusu ili jogurtu s češnjakom i limunom.

Glazirane mrkve kao efektno predjelo ili prilog (Foto: Getty Images)

Sastojci:

8 mrkvi

2 žlice ekstradjevičanskog maslinova ulja

2 žlice javorova sirupa

1 žlica umaka od čili papričica po želji

sol po želji



Priprema: