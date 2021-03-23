Mrkve su gotovo uvijek tu negdje u hladnjaku, spremne za juhu ili varivo. No ovog Uskrsa zaslužuju malo više pažnje – i mjesto na blagdanskom stolu. Uz nekoliko jednostavnih sastojaka, ovo skromno povrće pretvara se u prilog koji bez problema može stati uz bok glavnim jelima, ali i zablistati kao lagano predjelo.
Kombinacija slatkog i blago ljutkastog okusa daje pečenim mrkvama novu dimenziju, dok pečenje u pećnici izvlači njihovu prirodnu slatkoću i stvara onu neodoljivu karameliziranu koricu.
Jednostavno, a efektno
Da biste transformirali obične mrkve u najfinije jelo, potrebna su vam tek četiri sastojka: ekstradjevičansko maslinovo ulje, ljuti umak, javorov sirup i sol. Ako nemate javorov sirup, zamijeniti ga možete i medom. Ovo jelo izgleda kao da ste se oko njega potrudili puno više nego što zapravo jeste.
Poslužite ih kao prilog uz uskrsno pečenje, bilo da je riječ o janjetini, piletini ili šunki, ili ih pretvorite u proljetno predjelo – na kremastom hummusu ili jogurtu s češnjakom i limunom.
Glazirane mrkve kao efektno predjelo ili prilog (Foto: Getty Images)
Sastojci:
- 8 mrkvi
- 2 žlice ekstradjevičanskog maslinova ulja
- 2 žlice javorova sirupa
- 1 žlica umaka od čili papričica po želji
- sol po želji
Priprema:
- Zagrijte pećnicu na 220 Celzijevih stupnjeva.
- Ogulite mlade mrkve i stavite ih u zdjelu.
- Prelijte preko mrkvi maslinovo ulje, javorov sirup, umak od čili papričica i sol. Dobro utrljajte sastojke u mrkve i prebacite ih na lim za pečenje.
- Pecite ih u pećnici oko 30 minuta, odnosno dok ne omekšaju i dobiju lijepu smeđu boju.
- Poslužite toplo kao prilog uz mesno pečenje po želji ili kao predjelo na kremastom hummusu ili umaku od grčkog jogurta s dodatkom češnjaka i limunove korice. Dobar tek!