Galerija 0 0 0 0 Indeks preseljenja bez poreza ili Tax-Free Relocation Index je rang-lista tvrtke William Russel koja identificira najbolje destinacije za preseljenje uzimajući u obzir zemlje s niskom ili nultom stopom poreza na dohodak.

Pri izradi indeksa uzimaju se u obzir prosječne plaće u državi, troškovi stanovanja i stope poreza. Namijenjen je pak pojedincima koji traže financijski najpovoljnija mjesta za život i rad.

Ako želite imati velike plaće te relativno niske troškove života u odnosu na primanja, Lihtenštajn je odlično mjesto za preseljenje u Europi. Ili tako barem tvrdi ovaj indeks. Stanovnici u ovoj državnici smještenoj između Austrije i Švicarske imaju prosječnu netoplaću od 8249 eura.

Lihtenštajn ima prekrasnu prirodu (Foto: Shutterstock)

Ipak, treba uzeti u obzir da je riječ o vrlo malenoj zemlji s populacijom od tek 40 tisuća stanovnika, a kod koje 70 posto radne snage čine strani državljani – najviše iz Njemačke, Austrije i Švicarske.

Lihtenštajn se ponosi i stabilnim gospodarstvom koje je usko vezano uz Švicarsku, visokim životnim standardom i visokom razinom sigurnosti – kriminal je ovdje gotovo nepostojeći pojam. Povrh svega, ova državica ima prekrasnu netaknutu prirodu – smještena je u dolini rijeke Rajne u Alpama.

Hrvatski državljani mogu se preseliti u Lihtenštajn jer su obje zemlje dio Europskog gospodarskog prostora. Ipak, treba uzeti u obzir da Lihtenštajn zbog ograničenog prostora i broja stanovnika daje ograničen broj dozvola za boravak. Najlakše ju je dobiti ako pronađete poslodavca direktno u toj zemlji. Najtraženiji su poslovi u IT sektoru, financijama, inženjerstvu i medicini.

Nečista posla: Znate li da se u Starom Rimu plaćao porez – na mokraću? +1