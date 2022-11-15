Pašticada je kraljica dalmatinske kuhinje, kojoj se treba posvetiti kako bi dobila punoću okusa. Najvažnije je odabrati dobar komad mesa, poput goveđeg frikandoa.

Unaprijed skuhajte goveđi temeljac od goveđe koljenice ili kosti. Popržite korjenasto povrće (mrkva, celer, korabica, peršin) i govedinu na ulju. Luk možete oprezno zapaliti na otvorenom plamenu pa dodati u posudu. Podlijte bijelim vinom, a zatim hladnom vodom. Začinite i kuhajte na laganoj vatri oko sat i pol. Kako bi temeljac bio bistar, oberite pjenu pa procijedite. Temeljac koristite za daljnje kuhanje.

Meso očistite od suvišne masnoće i žilica pa nožem napravite nekoliko džepića u koje ćete stavljati na štapiće narezane sastojke. Štapići mogu biti dugački centimetar do dva.

Jedan od trikova kojim ćete pašticadi dati aromu po dimu jest da iskoristite kožu pancete, a dodajte je mesu dok se peče. Pašticadu poslužite s njokima, najbolje domaćima.

Sastojci za pašticadu

900 g goveđeg frikandoa

400 g korjenastog povrća

3 manje glavice luka

3 veća češnja češnjaka

60 g paste od rajčice

2 dl prošeka

goveđi temeljac

sol, papar

Marinada:

Špikanje:

1 mrkva

manji komad korijena celera

panceta

češnjak

Ostalo:

2 dl vinskog octa

10 g klinčića

10 g papra u zrnu

2 lovorova lista

1 glavica luka

3 češnja češnjaka

mrkva

korijen peršina

komadić korijena celera

Priprema pašticade: