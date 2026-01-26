Galerija 1 1 1 1

Ovaj tjedan u potrazi smo za brzim obrocima koji nas dobro zasićuju, a rade se od relativno malo namirnica u kratkom vremenu.

Na jelovniku će se naći grah sa sirom, tjestenina u kremastom umaku, rolice od piletine, pesta i pršuta te fini odresci od oslića.

Za ljubitelje krafni tu je i recept za tu neodoljivu pokladnu slasticu, čija priprema iziskuje nešto više vremena, ali koja se radi od samo pet sastojaka.

Nastavite čitati tekst i pronađite sedam recepata – po jedan za svaki dan ovoga tjedna.

Bijeli grah cacio e pepe (Foto: Midjourney)

Ponedjeljak, 26. 1. - Grah u kremastom umaku

Cacio e pepe ili u direktnom prijevodu s talijanskog – sir i papar - popularno je rimsko jelo sastavljeno od tjestenine u kremastom umaku na bazi naribanog sira pecorino romano i svježe mljevenog crnog papra. Ono je bilo inspiracija i za pripremu ovoga kremastog graha , koji možete jesti samostalno ili prilog drugim jelima.

Utorak, 27. 1. - Pileće rolice s pestom i pršutom

Kada želite pojesti nešto fino, a nemate puno vremena – niti sastojaka u kući, ovo jelo savršen je izbor. Za njegovu pripremu trebaju vam samo tri namirnice: sočna piletina, kupovni pesto i pršut.

Tjestenina u bijelom umaku (Foto: Shutterstock)

Srijeda, 28. 1. - Kremasta tjestenina sa sirom

Tjestenina i kremasti umak savršen su par. Ako želite uživati u ovoj kombinaciji, a pritom unijeti manju kalorijsku vrijednost i više proteina – isprobajte ovaj recept, u kojem se vrhnje za kuhanje zamjenjuje sa svježim zrnatim sirom. Umak se smiksa u dobrom blenderu ili sjeckalici povrća za svega nekoliko minuta, a potom zagrije na štednjaku i sljubi s tjesteninom.

Četvrtak, 29. 1. - Umak od milijun dolara

Jeste li čuli za umak od milijun dolara ili Million Dollar Dip? Riječ je o kombinaciji sastavljenoj od pet sastojaka koja predstavlja savršen prilog uz kruh, na tortilji, uz čips... Ma možete ga jesti kako god želite. Ime je dobio jer ima vrlo bogat i dekadentan okus. Priprema je vrlo jednostavna i kratka, pa ga baš svatko može napraviti u svojoj kuhinji.

Krafne/Ilustracija (Foto: Shutterstock)

Petak, 30. 1. - Pečeni oslić

Ukusno riblje jelo može se napraviti u zapanjujuće kratkom periodu s tek šačicom sastojaka. Ovaj recept za pečeni oslić ili bilo koju drugu sličnu ribu savršen je primjer. Fileti oslića stave se na lim za pečenje pa prekriju jednostavnim umakom na bazi vrhnja i limuna te tako zapeku u pećnici. Rezultat je nevjerojatan!

Subota, 31. 1. - Krafne

Fantastične krafne mogu se napraviti od samo pet sastojaka. Imamo tradicijski recept Muzeja u loncu, prema kojem su krafne radile naše bake i prabake.

Nedjelja, 1. 2. - Pečena piletina u umaku od gljiva

Izuzmemo li sol i papar, pet sastojaka bit će potrebno i za fini nedjeljni ručak - pečenu piletinu u kremastom umaku s gljivama. Ne samo da je za pripremu potrebna šačica sastojaka već će i jelo biti gotovo u svega pola sata.

