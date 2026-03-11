Napušteni trgovački centar od oko 35 tisuća četvornih metara u mjestu Primm u američkoj saveznoj državi Nevadi dobio je novu namjenu – pretvoren je u ogromnu galeriju koja izlaže murale umjetnika iz cijelog svijeta. Ova neobična Meka murala u pustinji (Mural Oasis) nalazi se uz autocestu I-15 te je pedesetak kilometara udaljena od Las Vegasa.

Galerija se nalazi na mjestu trgovačkog centra koji je originalno otvoren 1998. godine u sklopu Buffalo Bill's Resorta i Casina kao outlet popularnih modnih brendova.

Najveću popularnost centar je uživao oko 2007. godine, kada je bilo iznajmljeno 99 posto lokala, a u koji su ljudi dolazili kako bi kupili odjeću Neiman Marcusa, Coacha, Fendija i sličnih brendova po povoljnim cijenama.

Trgovački centar tijekom pandemije je preimenovan u Prizm Outlet, preuređen je te se pokušao prilagoditi potrebama mlađih generacija. No vlasnici nisu uspjeli u svojem naumu – centar je tijekom godina gubio svoj šarm i kupce.

Danas je u njegovu sklopu otvorena tek jedna trgovina rabljenom robom – ostatak je prekriven s više od stotinu murala različitih veličina.



Ovdje možete razgledati više od 8900 četvornih metara umjetnina poznatih umjetnika iz cijelog svijeta. Ne čudi stoga što je mjesto postalo turistička atrakcija za umjetnike i ljubitelje umjetnosti.

