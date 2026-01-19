Cacio e pepe ili u direktnom prijevodu s talijanskog – sir i papar je popularno rimsko jelo sastavljeno od tjestenine u kremastom umaku na bazi naribanog sira Pecorino Romano i svježe mljevenog crnog papra.

Ovo je jelo bila inspiracija za pripremu kremastog bijelog graha na društvenim mrežama. Grah možete samostalno skuhati od suhih zrna , ali ako želite obrok pun bjelančevina i prehrambenih vlakana u najbržem mogućem roku – upotrijebite onaj iz konzerve.

Grah obavezno ocijedite od tekućine - aquafabe – ali nemojte ju bacati u odvod. Ona će vam pomoći da napravite kremastu podlogu za grah.

Cacio e pepe grah - sastojci: 1 konzerva od 800 g bijelog graha

75 g maslaca

50 g sira Pecorino Romano

crni papar Cacio e pepe grah - priprema: U većoj tavi zagrijte maslac na srednje jakoj vatri. Kad se maslac zapjeni dodajte papar i kratko ga prepržite dok ne zamiriše. Podlijte sadržaj tave sa 75 ml aquafabe i pjenjačom povežite sastojke dok se ne stvori glatka emulzija. Dodajte ocijeđeni grah iz konzerve i naribani sir, lagano promiješajte i pustite da se sve zajedno pirja dok se sir ne otopi, a sastojci ne povežu. Poslužite kao prilog uz meso i sezonsku salatu. Dobar tek!

