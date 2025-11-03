Tjestenina i kremasti umak savršen su par. Ako želite uživati u ovoj kombinaciji, a pritom unijeti manju kalorijsku vrijednost i više proteina – isprobajte ovaj recept.



Umjesto vrhnja za kuhanje poslužite se svježim zrnatim sirom koji ima tek oko 100 kalorija na 100 grama proizvoda, te otprilike 12 grama bjelančevina.



Da biste dobili kremasti umak smućkajte sir u blenderu ili sjeckalici povrća zajedno s mlijekom, maslacem, brašnom i začinima i zagrijte ga prije sljubljivanja s kuhanom tjesteninom.



Umjesto klasične pšenične tjestenine upotrijebiti možete i proteinske verzija, a kako biste još više uvećali udio bjelančevina u jelu.

Tjestenina u kremastom umaku - sastojci: 300 g zrnatog sira

250 g suhe tjestenine po želji

250 ml mlijeka smanjene masnoće

100 g svježih listića špinata

45 g maslaca

30 g parmezana

2-3 češnja češnjaka

1 žlica glatkog brašna

sol i papar po želji

čili pahuljice po želji Tjestenina u kremastom umaku - priprema: Skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju dok ne postane al dente. Ocijedite tjesteninu i stavite je sa strane. Sačuvajte pola šalice tekućine u kojoj se kuhala tjestenina i stavite sa strane. U blenderu ili sjeckalici povrća pomiješajte zrnati sir, mlijeko, naribani parmezan, nasjeckani češnjak, maslac, brašno, sol i papar po želji. Miksajte dok ne dobijete glatku smjesu. Prebacite smjesu u veliku tavu na srednje jaku vatru i kuhajte uz često miješanje oko deset minuta dok se umak ne zagrije i ne zgusne. Potom dodajte špinat i pustite da da povene. U dobiveni umak ubacite kuhanu tjesteninu al dente i sve dobro promiješajte. Ako je smjesa previše gusta, dodajte vodu od kuhanja tjestenine. Posolite i poparite po želji i začinite s malo čili pahuljica. Dobar tek!

