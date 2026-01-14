Pileće rolice s pestom i pršutom brz su, jednostavan, a istovremeno elegantan obrok, koji će jednako oduševiti i ukućane i goste. Gotove su za svega 35 minuta, a izgledaju i mirišu kao da ste se posebno potrudili.

Sočna piletina, aromatičan pesto i hrskavi pršut, samo tri sastojka, čine neodoljivu kombinaciju idealnu za užurbane dane ili neplanirane goste. Ovo se jelo odlično slaže s kuhanim ili pečenim povrćem i krumpirom, a možete ga poslužiti i samo uz svježu salatu.

Pileće rolice s pestom i pršutom - sastojci: 4 polovice pilećih prsa, bez kože i kostiju

8 žlica pesta od bosiljka, podijeljeno

8 tanih kriški pršuta

ulje, za namastiti posudu za pečenje Pileće rolice s pestom i pršutom - sastojci: Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva. Namastite posudu za pečenje. Premažite svaki komad pilećih prsa s oko 2 žlice pesta, zarolajte i omotajte svaki komad s dvije kriške pršuta, tako da sasvim prekrije meso. Posložite zamotana pileća prsa u pripremljenu posudu za pečenje. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici oko 25 minuta, dok se piletina ne ispeče, a pršut ne postane hrskav.

