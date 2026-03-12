Jeste li čuli za quiche grits ili quiche s grizom? Riječ je quicheu koji se umjesto na prhkoj kori od tijesta nalazi na debelom i hrskavom sloju od griza sa sirom. Podloga od griza i sira se prvo ispeče, pa se tek onda preko nje prelijeva smjesa od jaja i tako zapeče u pećnici.

Quiche s grizom može se napraviti s različitom kombinacijom sastojaka – mi vam danas predlažemo jednu proljetnu verziju s komadićima slanine, vlascem i mladim lukom. Idealni je izbor za brunch ili čak uskrsni doručak.

Ovo jelo lako se priprema, ali iziskuje određeno vrijeme i trud. Olakšajte si posao i ispecite quiche s grizom u kalupu za torte s odvojivim obručem.

Kada quiche narežete, trebali biste jasno vidjeti dvije različite teksture i slojeve ovoga jela. Ima odličan okus i specifičnu teksturu - oduševit će vaše ukućane i prijatelje.

Proljetni quiche s grizom - sastojci: 1 l mlijeka

550 ml vrhnja za kuhanje

250 g sira cheddara

250 ml slatkog vrhnja

100 g griza

50 g mladog luka

6 velikih jaja

6 kriška špeka

sol i papar po želji

svježi vlasac Proljetni quiche s grizom - priprema: Na tavi prepržite špek narezan na kockice - pržite ga nekoliko minuta dok ne postane hrskav. Izvadite ga iz tave, a masnoću od prženja prebacite u veći lonac zajedno sa 600 mililitara mlijeka i nešto soli i papra. Kada tekućina zavrije, postupno dodavajte griz i kuhajte sve zajedno uz stalno miješanja oko 15 minuta dok se smjesa ne zgusne. Uklonite lonac s vatre, umiješajte 100 grama naribanog cheddara u griz, sve dobro promiješajte i pustite da se malkice ohladi. Nakon 10 minuta dodajte u smjesu jedno jaje, promiješajte i prebacite u okrugli kalup za torte koji ste prethodno obložili papirom za pečenje. Pecite podlogu od griza i sira u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 Celzijevih stupnjeva oko 25 minuta dok ne očvrsne i ne dobije lijepu zlaćanu boju. Izvadite podlogu iz pećnice, pospite je s ostatkom naribanog cheddara i pustite da sve zajedno odstoji 15 minuta. Smanjite temperaturu pećnice na 160 Celzijevih stupnjeva. Napravite nadjev: pomiješajte ostatak mlijeka, vrhnje za kuhanje, slatko vrhnje i pet jaja. Posolite i popaprite. Dodajte nasjeckani mladi luk i vlasac po želji. Smjesu prelijte preko podloge od griza i sira. Pospite sve zajedno s hrskavim komadićima špeka. Prekrijte kalup za pečenje aluminijskom folijom i stavite sve zajedno peći u zagrijanu pećnicu na 160 Celzijevih stupnjeva oko 75 minuta dok se quiche termički ne obradi do kraja i ne stisne. Pustite da se quiche hladi otprilike 20 minuta prije nego što ga narežite i poslužite uz sezonsku salatu po želji. Dobar tek!

Manje brašna, šećera i kalorija: Najbolje zamjene za kruh, slastice i tjesteninu +2