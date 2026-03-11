Galerija 26 26 26 26 “Posjetitelji će moći kušati sva piva pivovare, uključujući i limitirana izdanja koja će svoju premijeru imati upravo na ovoj lokaciji. Povodom otvorenja i rođendana pivovare bit će predstavljena tri nove etikete te Tale of the Dragon’s Tail 2025 - viski u limitiranom izdanju”, poručuju iz Pivovare i dodaju kako je gastro ponuda bazirana je na američkom BBQ-u i zalogajima za dijeljenje. Meso se dimi satima na niskim temperaturama, a jelovnik je osmišljen tako da odlično paše uz pivo.

Što jesti u SIP-u?

Iz smokera stižu wagyu brikset i dimljena svinjska rebra te carsko meso u slatkom BBQ umaku, kao i meso koje se jede u tortiljama i sendvičima. Na raspolaganju vam je Pork Carnitas sa dimljenom trganom svinjetinom i salsom ili pak Birria Tacos sa dimljenim junećim obrazima i pico de gallom. Tu su i sendviči Philly Pulled Pork Cheese, Cubano Pulled Pork te Smoked Turkey.

SIP - 22 (Foto: PR)

U kategoriji za dijeljenje nalaze se razni prženi i hrskavi zalogaji poput pržene piletine, arancina, tater totsa, prženog luka, nachosa i raznih umaka. Ako niste sigurni koje pivo najbolje paše uz koje jelo, možete zaviriti na jelovnik gdje stoje preporuke uz hranu iz smokera.

SIP - 15 (Foto: PR)

Veliki industrijski prostor i prostrana terasa mogli bi privući brojne ljubitelje piva i roštilja u SIP koji je otvoren od ponedjeljka do subote od 12 do 24 sata te nedjeljom od podneva do deset navečer.

Novo poglavlje Bekala: Mjesto za obožavatelje vatre, dima, uzbudljive kuhinje i vina +22



