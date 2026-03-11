Cheesecake je popularni desert diljem svijeta – ima brojne inačice i recepte. Uoči Dana sv. Patrika predlažemo vam cheesecake aromatiziran kremastim likerom Baileysom. Riječ je o likeru sastavljenom od kiselog vrhnja, kakaa i irskog viskija koji desertu daje prepoznatljivu notu.
Ovaj cheesecake ne morate peći - podloga se radi od smrvljenih čajnih keksa, maslaca, šećera i nešto kakaa te utiskuje u kalup za torte, a potom premazuje bogatom kremom na bazi krem sira i čokoladnim preljevom.
Slastica je to koju mogu napraviti i amateri u pripremi kolača. Najteži dio, pak, je čekanje da se stisnu i ohlade pojedine komponente prije nego što kolač možete složiti i servirati svojim ukućanima i prijateljima.
Cheesecake s Baileysom - sastojci:
Za podlogu:
- 150 g čajnih keksa poput Digestiva
- 100 g rastopljenog maslaca
- 3 žlice kakao praha
- 3 žlice bijelog šećera
Za kremu i glazuru:
- 700 g krem sira
- 550 ml vrhnja za šlag
- 150 g tamne čokolade
- 100 ml kiselog vrhnja
- 80 ml Bailey’s likera
- 60 g bijelog šećera
- 40 g šećera u prahu
- 30 g maslaca
- 1 čajna žličica ekstrakta vanilije
Cheesecake s Baileysom - priprema:
- Napravite podlogu za cheesecake: sameljite čajne kekse i pomiješajte s rastopljenim maslacem, kakaom i šećerom dok ne dobijete jednoliku smjesu. Utisnite dobivenu smjesu u kalup za torte s odvojivim obručem promjera 20 centimetara koje ste prethodno obložili papirom za pečenje. Stavite podlogu u zamrzivač da se stisne na oko pola sata.
- Napravite kremu za cheesecake: 400 ml vrhnja izmiksajte u šlag i stavite sa strane. U drugu zdjelu stavite krem sir sa sobne temperature i izmiksajte ga dok ne dobijete glatku smjesu. U nju dodajte ekstrakt vanilije, bijeli šećer, šećer u prahu, kiselo vrhnje i Bailey’s liker. U smjesu ručno izmiješajte vrhnje za šlag. Kremu premažite preko stisnute podloge i vratite u hladnjak na oko četiri sata, ili čak preko noći.
- Napravite preljev: u mikrovalnu pećnicu stavite nasjeckanu tamnu čokoladu, maslac i ostatak vrhnja za šlag. Zagrijavajte smjesu po 60 sekundi dok se čokolade ne otopi do kraja. Promiješajte smjesu dok ne dobijete glatki umak. Prelijte čokoladni umak preko ohlađenog cheesecakea i razmažite ga po rubovima. Narežite i poslužite. Dobar tek!
