Cheesecake je popularni desert diljem svijeta – ima brojne inačice i recepte. Uoči Dana sv. Patrika predlažemo vam cheesecake aromatiziran kremastim likerom Baileysom. Riječ je o likeru sastavljenom od kiselog vrhnja, kakaa i irskog viskija koji desertu daje prepoznatljivu notu.

Ovaj cheesecake ne morate peći - podloga se radi od smrvljenih čajnih keksa, maslaca, šećera i nešto kakaa te utiskuje u kalup za torte, a potom premazuje bogatom kremom na bazi krem sira i čokoladnim preljevom.

Slastica je to koju mogu napraviti i amateri u pripremi kolača. Najteži dio, pak, je čekanje da se stisnu i ohlade pojedine komponente prije nego što kolač možete složiti i servirati svojim ukućanima i prijateljima.

Cheesecake s Baileysom - sastojci: Za podlogu: 150 g čajnih keksa poput Digestiva

100 g rastopljenog maslaca

3 žlice kakao praha

3 žlice bijelog šećera Za kremu i glazuru: 700 g krem sira

550 ml vrhnja za šlag

150 g tamne čokolade

100 ml kiselog vrhnja

80 ml Bailey’s likera

60 g bijelog šećera

40 g šećera u prahu

30 g maslaca

1 čajna žličica ekstrakta vanilije Cheesecake s Baileysom - priprema: Napravite podlogu za cheesecake: sameljite čajne kekse i pomiješajte s rastopljenim maslacem, kakaom i šećerom dok ne dobijete jednoliku smjesu. Utisnite dobivenu smjesu u kalup za torte s odvojivim obručem promjera 20 centimetara koje ste prethodno obložili papirom za pečenje. Stavite podlogu u zamrzivač da se stisne na oko pola sata. Napravite kremu za cheesecake: 400 ml vrhnja izmiksajte u šlag i stavite sa strane. U drugu zdjelu stavite krem sir sa sobne temperature i izmiksajte ga dok ne dobijete glatku smjesu. U nju dodajte ekstrakt vanilije, bijeli šećer, šećer u prahu, kiselo vrhnje i Bailey’s liker. U smjesu ručno izmiješajte vrhnje za šlag. Kremu premažite preko stisnute podloge i vratite u hladnjak na oko četiri sata, ili čak preko noći. Napravite preljev: u mikrovalnu pećnicu stavite nasjeckanu tamnu čokoladu, maslac i ostatak vrhnja za šlag. Zagrijavajte smjesu po 60 sekundi dok se čokolade ne otopi do kraja. Promiješajte smjesu dok ne dobijete glatki umak. Prelijte čokoladni umak preko ohlađenog cheesecakea i razmažite ga po rubovima. Narežite i poslužite. Dobar tek!

