Zaprška je smjesa sastavljena od brašna i masnoće koja se dodaje varivima i gulašima kako bi je zgusnuli. Ako ne želite koristiti ove namirnice, upotrijebiti možete cjelovite alternative koje ne koštaju mnogo, a doprinose hranjivosti cijelog obroka.

1. Crvena leća

Crvena leća je dobar izvor bjelančevina biljnog porijekla koja će učinkovito zgusnuti varivo ili gulaš. Dovoljno je ubaciti 100 grama suhe leće u pola litre ili čak litru tekućine kako biste je zgusnuli.



Za razliku od zelene, smeđe ili crne leće, crvena se prije termički obradi, a skuhat će se za 10 do 15 minuta.

2. Krumpir

Ne želite dodavati crvenu leću u varivo? Nema problema. Umjesto toga nasjeckajte krumpir na sitne komadiće i pustite da se kuha u tekućini s ostalim sastojcima. Što se krumpir duže kuha, upijat će više tekućine. Krumpir će postajati sve mekši, a varivo sve gušće.

Kuhano povrće pretvorite u pire i tako zgusnite variva (Foto: Shutterstock)



Važno je skuhati krumpir dok se termički ne obradi do kraja. Duljina kuhanja, pak, ovisi o veličini nasjeckanog krumpira.

3. Pire od povrća

Za zgušnjavanje variva možete se poslužiti bilo kojom vrstom kuhanog povrća – od celera i mrkve do cvjetače ili brokule. Dovoljno je dio povrća iz variva prebaciti u blendar i pretvoriti ga u kašu pa ga vratiti u lonac s drugim sastojcima. Još jednostavnije bit će ako dio variva zgusnete uz pomoć štapnog miksera.

Savjet plus:

Varivo vam je previše vodeno? Ne morate ništa dodavati jelu! Otklopite lonac i pustite da višak tekućine ispari na laganoj temperaturi tijekom termičke obrade.

