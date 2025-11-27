Tada su njezin tatarski biftek pohvalili svi članovi žirija, a nama ga je odlučila pripremiti uz nekoliko dodatnih Mastercehef trikova, koje je s godinama uspjela usavršiti i, naravno, uz topli domaći kruh, koji je napravila u trenu uz di-go mješavinu za multigrain kruh.

Ovo otmjeno jelo idealno je za blagdanska druženja, kao predjelo ili meza dok se za stolom družite s dragim ljudima.

Tatarski biftek Ane Antunović s maslacem od čvaraka i lažnim kavijarom na toplom multigrain kruhu. - 3 (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)

Tatarski biftek napravite po svom guštu uz Anine osnovne smjernice, lažni kavijar koji je bio velik hit u Aninoj sezoni Masterchefa, napravite od aceta balsamica i agar-agara uz nekoliko jednostavnih trikova, a maslac koji ćete obogatiti čvarcima gosti neće prestati mazati na topli kruh čak i kad tatarski nestane sa stola.

Tatarski biftek Ane Antunović s maslacem od čvaraka i lažnim kavijarom na toplom multigrain kruhu. - 10 (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)

Topli kruh, kojemu nitko neće moći odoljeti, napravit ćete u trenu i bez pola muke uz di-go mješavine, a uz sve nabrojene komponente bit će to kombinacija o kojoj će vaši gosti još dugo pričati.

U nastavku vam donosimo recept kako možete pripremiti te slasne delicije, a ako kruha ponestane u smočnici, uvijek imajte spremnu di-go mješavinu za multigrain, mediteranski ili fini domaći kruh koji ćete ispeći dok još ima svega na stolu.

Tatarski biftek Ane Antunović s maslacem od čvaraka i lažnim kavijarom na toplom multigrain kruhu (Foto: Nova Studio/Tibor Marochini)

RECEPT – Tatarski biftek, maslac s čvarcima i kavijar kuglice od aceta balsamica

SASTOJCI:

Za tatarski biftek:

400 g svježeg junećeg filea

1 žumanjak

1 žličica dijon senfa

150 ml neutralnog ulja

par kapi limunovog soka

1 žlica sitno sjeckanih kapara

5 slanih inćuna

1 žlica sitno sjeckanih kiselih krastavaca

1 mala ljutika, vrlo sitno sjeckana

1 žličica Worcestershire umaka

½ žličice tabasco umaka (ljutinu i količinu prilagoditi ukusu)

sol

svježe mljeveni papar

začini po želji (crvena slatka paprika, peršin, češnjak) Tatarski biftek Ane Antunović s maslacem od čvaraka i lažnim kavijarom na toplom multigrain kruhu. - 9 (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)

Za maslac s čvarcima:

150 g maslaca (sobna temperatura)

80 g finih čvaraka

kap jabučnog octa ili limunovog soka

sol po potrebi

Za lažne kavijar kuglice od balzamičnog octa:

250 ml aceto balsamica

2 g agar-agara

500 ml biljnog ulja (dobro ohlađenog)

Priprema:

Prvo zamijesite kruh pomoću di-go mješavine za multigrain kruh. Pratite upute na kutiji, a dok se kruh diže i peče, pripremite ostale komponente jela. Pripremite tatarski biftek. Meso očistite od opni i masnoće te sitno nasjeckajte nožem ili kosajte nožem. Zatim pripremite domaću majonezu, tako da u zdjelu stavite žumanjak i senf, a zatim uz miješanje postupno dodajte ulje dok ne dobijete gustu emulziju. Dodajte nekoliko kapi limunovog soka i malo soli. U nasjeckano meso umiješajte 3 – 4 žlice majoneze, sitno nasjeckane kapare i inćune, krastavce, ljutiku i Worcestershire umak. Začiniti solju, paprom i tabasco umakom, a po želji možete dodati i ostale začine. Lagano promiješajte kako bi se zadržala tekstura mesa pa stavite na hlađenje. Tatarski biftek Ane Antunović s maslacem od čvaraka i lažnim kavijarom na toplom multigrain kruhu. - 2 (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio) Napravite maslac s čvarcima. Čvarke sitno nasjeckajte. Maslac dodajte u sjeckalicu pa ga kratko miksajte uz dodavanje malo ulja kako bi omekšao. Zatim dodajte čvarke i još kratko sve izmiksajte pa prebacite u posudu do serviranja. Napravite lažni kavijar od aceta balsamica. Aceto balsamico zagrijte pa u njega dodajte agar-agar i kuhajte do ključanja. Smjesu kapajte pipetom ili špricom u vrlo hladno biljno ulje u visokoj posudi kako bi se formirale kuglice. Procijedite i isperite hladnom vodom. Poslužite tatarski biftek uz topli kruh, maslac te na vrhu ukrasite lažnim kavijarom od aceta. Dobar tek!

