Prokulice ili kelj pupčar je iznimno hranjivo povrće iz porodice krstašica - bogate su vitaminima A, C i K, mineralima, antioksidansima i prehrambenim vlaknima.

Prokulice su fantastična zimska namirnica koja se može spremiti na različite načine. Najfinija je, pak, kada se zapeče u pećnici s nešto vrhnja, sira i začina - ovako pripremljene prokulice bit će izdašan prilog uz mesna pečenja.

Imajte na umu da prokulice mogu imati gorak okus ako ih predugo kuhate, pa svakako obratite pažnju na odgovarajuću termičku pripremu.

Zapečene prokulice sa sirom i vrhnjem - sastojci: 900 g prokulica

250 ml vrhnja za kuhanje

200 g naribanog sira mozzarella

120 kiselog vrhnja

50 g naribnog parmezana

30 g maslaca

15 g nasjeckanog svježeg vlasca

2 ljutike

2 češnja češnjaka

1 čajna žličica svježeg timijana

prstohvat naribanog muškatnog oraščića

sol i papar po želji Zapečene prokulice sa sirom i vrhnjem - priprema: U velikom loncu zakuhajte posoljenu vodu i u njoj blanširajte prokulice koje ste prethodno očistili i preopolovili. Kuhajte ih otprilike dvije minute u vrućoj vodi. Potom ih prebacite u hladnu vodu, dobro ih ocijedite i prebacite u pravokutnu vatrostalnu posudu. Na tavi rastopite maslac pa na njemu prepirjajte sitno nasjeckanu ljutiku, češnjak i timijan. Pirjajte sve zajedno oko tri do četiri minuta dok ljutika ne omekša, ali pripazite da vam češnjak ne zagori. Potom umiješajte kiselo vrhnje i vrhnje za kuhanje, dodajte malo naribanog muškatnog oraščića, te sol i papar po želji. Uklonite umak sa štednjaka. Odmah ubacite naribanu mozzarellu i parmezan. Miješajte umak dok se sirevi ne otope, a smjesa ne postane glatka. Prelijte smjesu preko prokulica te sve zajedno stavite peći u prethodno zagrijanu pećnicu na 190 Celzijevih stupnjeva oko 25 minuta. Kada je jelo gotovo pospite ga svježim vlascem i poslužite. Dobar tek!

Nemojte ih jesti zimi: 7 namirnica koje trebamo izbjegavati na kraju godine +1