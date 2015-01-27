1. Da biste dobili hrskavu koricu na pečenom carskom mesu od otprilike jednog kilograma, potrebno je ispikati kožu carskog mesa vilicom ili nožem, a u kožu utrljati dvije do tri čajne žličice soli.



Mesni dio također možete zarezati, pa u njega dobro natrljati suhu marinadu po želji. U azijske marinade obično se stavljaju jednaki omjeri soli, šećera, kineskih začina i nešto papra, ali vi možete eksperimentirati s bilo kojim sušenim začinima koji vam odgovaraju. Ako tražite dobre trikove za savršeno pečenog odojaka, pročitajte 5 savjeta za mekano meso i najhrskaviju koricu .



2. Tako pripremljeno meso stavite 'odmarati' u hladnjak na otprilike sedam sati dok koža mesa na nabubri. Najbolje bi bilo ovo napraviti prije spavanja, pa pustiti da meso upija začine preko noći.

3. Preko nabubrene kože istrljajte smjesu napravljenu od jedne čajne žličice octa i dvije žlice soli.



4. Pripremljeno meso stavite na rešetku koju ste smjestili preko lima za pečenje ispunjenog s nešto vode. Kožu carskog mesa stavite prema gore kako bi dobilo hrskavost i zaštitilo pečenje od isušivanja.



5. Stavite peći u prethodno zagrijanu pećnicu na 200 stupnjeva Celzija oko 45 minuta. Poslužite toplo uz mlince i salatu, hrskajte, hrskajte, hrskajte... Dobar tek!

Bolje od pistacija? Sve popularnija grickalica sportaša koja će vas brzo zasititi +0