Kupili ste čokoladu, otvorili je i ugledali sive i bijele mrlje koje podsjećaju na plijesan? Ako se pitate trebate li je baciti, stručnjaci odgovaraju: "Ne, takva čokolada sigurna je za jelo."

"Svi oblici čokolade, među njima pločice, preljevi i bomboni, mogu razviti bjelkaste mrlje. Po svoj je prilici ta čokolada sigurna za jelo, kuhanje i pečenje, i to zbog dvaju razloga. Prvo, čokolada u sebi ima malo vlage, pa se mikroorganizmi moraju pomučiti da se smjeste i narastu usprkos velikoj količini šećera. Drugo, kakao je krcat prirodnim antioksidansima koji ne dopuštaju mastima da oksidiraju i užegnu. Mrlje na čokoladi prirodna su promjena nastala kad se loše temperirana čokolada čuva dulje u toplim i vlažnim uvjetima. Ta prašnjavost, poznata kao 'cvjetanje', potječe od nakupljanja masti ili šećera na površini čokolade", objašnjava dr. Stuart Farrimond u knjizi Znanost kuhanja - sve što trebate znati da ovladate umijećem kuhanja te dodaje kako masno cvjetanje nastaje kad se masti u čokoladi rastope i preoblikuju u velike upadljive nakupine. Šećerno cvjetanje nastaje kad se šećer rastopi te ostavi tanku šećernu koricu.



Dobro je znati kako će tamna čokolada trajati najmanje dvije godine od proizvodnje, a mliječna i bijela čokolada upola manje jer sadržavaju mliječne masti, koje užegnu brže od kakaova maslaca.

Čokolada koja je posivjela zbog "cvjetanja" smije se jesti, ali primijetite li plijesan, neke drukčije anomalije ili je čokoladi istekao rok trajanja, bolje ju je baciti.

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