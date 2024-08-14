Ribanje parmezana i tartufa ili posipanje mljevenim paprom mali su kulinarski rituali kojima poboljšavamo okuse tjestenine, salata, jela od riže – zapravo čitave palete jela. No jeste li čuli da i naribani kiseli smrznuti krastavci itekako mogu promijeniti i poboljšati okuse hrane? Radi se o kulinarskom trendu koji je osobito popularan u gastronomskim kuloarima interneta, a kiseli krastavci ribaju se na salate, sendviče, juhe, jela od mesa i povrća. Sve što trebate napraviti jest staviti kiseli krastavac u plastičnu vrećicu, spremiti ga u zamrzivač na najmanje četiri sata i zaboraviti na njega sve dok vam ne zatreba dodatak koji će jelima dati svježinu i svojim kiselinama otvoriti puteve drugim okusima te ih pri tome naglasiti.

Oni koji i inače obožavaju okus kiselih krastavaca dobro znaju što sve mogu ti zeleni mališani, pa im i ne trebaju dodatni argumenti. Jedan od jednostavnih recepata u kojima se smrznuti krastavci odlično snalaze jest salata od rajčice, maslina i burrate koju začinite s maslinovim uljem i krupnom soli. Smrznute kisele krastavce mpunožete naribati i na pljeskavice, popečke, pohano meso ili pržena jaja. Općenito će se dobro slagati s prženom hranom, kojoj će pružiti potrebnu svježinu.

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